Dal Fvg al North Star Dubai

Cinque start up del Friuli Venezia Giulia sono state selezionate per rappresentare la regione al North Star Dubai, la fiera dedicata alla promozione di startup innovative, incubatori ed acceleratori internazionali.

La manifestazione, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre, nasce come evento collaterale all’interno della 42° edizione della Gitex Global, la principale manifestazione fieristica annuale dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi Uniti. North Star Dubai è una vetrina unica per startup e PMI innovative, capace di assicurare visibilità e occasioni di networking internazionale. Con una previsione di oltre 100.000 visitatori, la manifestazione permette alle imprese tech di mettere in mostra i propri prodotti e servizi e connettersi con investitori e buyers provenienti dall’area MENA, dai Paesi del GCC, dall’Europa e dall’Africa.

Le cinque aziende (AINDO, NORTHERN LIGHT, NUWA TECHNOLOGIES, PICOSATS, VISIONQUB.IT) sono state selezionate grazie alla “Call for High Innovative Sustainable Solutions in FVG Region” promossa da UNIDO ITPO Italy e Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto tecnico di Area Science Park. Il 12 al 13 settembre le start up sono state supportate attraverso un programma di preparazione esclusivo, organizzato dal gruppo Generazione d’Impresa di Area Science Park. Il percorso di preparazione ha incluso sessioni di formazione e allenamento sul campo: dalla definizione della value proposition alla gestione dei rapporti legali, dal pitch e video pitch training alle interazioni con i giornalisti, passando per le pubbliche relazioni, con consigli e suggerimenti per attirare l’attenzione di media e investitori, generando occasioni di crescita e business.

AINDO è una startup della SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, fondata nel 2018 da un gruppo di ricercatori tra i maggiori esperti mondiali di generazione di dati sintetici che ha sede nell’Area Science Park. Dalla sua costituzione Aindo ha operato con successo nel mercato dell'intelligenza artificiale chiudendo importanti contratti con multinazionali in tre continenti, sviluppando soluzioni che rappresentano ancora oggi lo stato dell’arte nei settori di riferimento. Nel 2019 ha avviato lo sviluppo di una Synthetic Data Platform attraverso la quale ottimizza le operazioni delle imprese grazie a strumenti e tecniche di intelligenza artificiale e machine learning. Il principale prodotto della società è INTUITE.AI, soluzione first in class per la generazione di dati sintetici, nuovo paradigma tecnologico che consentirà l’utilizzo di dati, anche sensibili, su larga scala.

NORTHERN LIGHT è una start up innovativa che si occupa di ricerca e sviluppo di compositi riciclabili per risolvere i problemi legati al fine vita dei compositi in fibra di vetro. L'azienda è stata fondata nel dicembre 2019 e ha avviato il progetto che ha portato al lancio di ecoracer, la prima imbarcazione riciclabile e in fibra di lino al mondo.

NUWA TECHNOLOGIES è una start up innovativa, incubata da Innovation Factory di Area Science Park e ora insediata presso il Polo tecnologico di Pordenone. Sviluppa soluzioni innovative e servizi cloud per l'industria musicale. La missione è quella di mettere in contatto artisti e professionisti dell’industria musicale fornendo loro tutti gli strumenti necessari per gestire le proprie attività online, per creare un unico luogo virtuale al fine di soddisfare tutte le loro esigenze. PICOSATS è un’impresa innovativa fondata nel 2014, spin-off dell'Università di Trieste, insediata in Area Science Park.

PICOSATS è specializzata nello sviluppo e progettazione di satelliti miniaturizzati ad altissime prestazioni in grado di trasmettere dati a velocità molto elevate con applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e nel monitoraggio dell’ambiente. Si tratta di piccoli satelliti prodotti con l’ausilio di stampati in 3D, modulari e in materiale plastico, che integrano la parte elettrica all’interno della struttura, rendendo il tutto molto più robusto, economico e facile da produrre rispetto ad analoghi satelliti realizzati in alluminio. Questi picosatelliti aprono una nuova finestra per l’osservazione della Terra, con applicazioni che vanno dalla sicurezza all’agricoltura.

VISIONQUB.IT è un’impresa costituita da un team multidisciplinare di ricercatori esperti e imprenditori affermati con la missione di sviluppare sistemi e servizi all'avanguardia di robotica e d'Intelligenza Artificiale in numerosi campi di applicazione, dalla guida autonoma, al riconoscimento facciale, alle chatbot, al settore dentale e medicale.