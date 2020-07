Dal Mit 122 milioni per il rinnovo parco mezzi

Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 122 milioni di euro di contributi per il biennio 2020/2021 a sostegno degli investimenti delle imprese di autotrasporto nel rinnovo dei mezzi. Le risorse sono previste dal Decreto 203 del 12 maggio 2020 reso noto sul sito del Ministero, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

“Con questo provvedimento che giudichiamo estremamente positivo – sottolinea il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo – si avvia l’incremento della dotazione degli incentivi nella nuova programmazione del Ministero dei Trasporti. La ministra Paola De Micheli recepisce così le proposte avanzate dalla federazione e dalla categoria per un autotrasporto merci sicuro, competitivo, meno inquinante e più efficiente .Come sistema Confartigianato abbiamo lavorato a questo progetto già da due anni e ora finalmente vediamo realizzare la proposta di istituzione di un fondo nazionale per il rinnovo delle flotte, a cui sarà importante dedicare risorse anche in futuro, per favorire la svolta green nel settore dell’autotrasporto. La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese, ma è fondamentale che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici e normativi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati”.

Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e saranno finanziabili gli acquisti effettuati esclusivamente dopo la sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Successivamente sarà emanato il Decreto Dirigenziale che fornirà le modalità e procedure per presentare la domanda di accesso ai contributi.

La suddivisione delle risorse disponibili (122.255.624 euro complessivi) per tipologie di veicoli, è la seguente:

– 46,4 mln per veicoli a trazione alternativa (LNG, CNG, Ibrida e Full Electric);

– 44,1 mln per rottamazione e contestuale acquisizione di veicoli euro VI e veicoli commerciali leggeri;

– 29,2 mln per rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato ferroviario e marittimo;

– 2,4 mln per casse mobili.

I nuovi massimali di contributo previsto per ciascun veicolo acquistato sono: 20 mila euro per i veicoli a trazione alternativa (LNG) di massa superiore a 16 tonn; il contributo è aumentato di 2 mila euro se viene dimostrata la radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti; 15 mila euro per ogni veicolo euro VI di massa superiore a 16 tonn.; 10% del costo di acquisizione dei rimorchi e semirimorchi per il combinato per medie imprese, percentuale che sale al 20% per le piccole imprese, con un tetto di 5 mila euro per ogni rimorchio/semirimorchio; per le grandi imprese euro 1.500 per ogni rimorchio/semirimorchio; 8,5 mila euro per ogni gruppo di 8 casse mobili e 1 rimorchio/semirimorchi.