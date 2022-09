Dall’Università all’impresa, sfide e opportunità

“Imprenditorialità: dall’Università all’impresa alla luce delle attuali sfide e opportunità”. È il tema della tavola rotonda organizzata da Ateneo friulano e Confindustria Udine che si terrà lunedì 26 settembre, alle 14.30, a Palazzo Torriani a Udine (largo Melzi 2). Focus dell’incontro, il passaggio dai risultati della ricerca scientifica all’idea imprenditoriale poi tradotta in azienda che vive sul mercato. L’appuntamento rientra nel ciclo “Aziende in cattedra” promosso dall’Università con il sostegno di Fondazione Friuli.

L’incontro si aprirà con i saluti della delegata dell’Ateneo per il trasferimento tecnologico, Monica Anese, e del vicepresidente di Confindustria Udine, Dino Feragotto.

A seguire la tavola rotonda con Paolo Omero, infoFactory; Adriano Luci, LOD; Luca Casarsa, Advantech Time; Cristina Mattiussi, Engen Meccanica; Renzo Guerra, Sintek. La discussione sarà introdotta e moderata da Maria Chiarvesio, docente di economia e gestione delle imprese e coordinatrice del corso di laurea in Economia aziendale del dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Udine.

Concluderà i lavori Massimo Calzoni, responsabile promozione e networking di Invitalia, l’agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che illustrerà “Gli incentivi e i servizi di Invitalia per le start up”.

"Accademici, ma non troppo! Il dottorato non deve più essere visto soltanto come porta di accesso al mondo universitario, ma bensì anche a quello dell’impresa", commenta Dino Feragotto. "Con questa esperienza – prosegue il vicepresidente di Confindustria Udine -, che corona al meglio il percorso di studio, i ragazzi hanno l’occasione di acquisire competenze per avviare una startup o uno spin-off o comunque per porsi sul mercato del lavoro con una qualifica altamente specializzata. Dobbiamo stimolare e incentivare l’imprenditorialità degli studenti, perché sono la linfa vitale del nostro sistema produttivo ad alto valore aggiunto".

"La tavola rotonda – spiega Monica Anese – è parte integrante del corso “Ricerca e imprenditorialità: dall'idea alla start up”, organizzato dall'Ateneo dal 26 al 28 settembre. Il corso è rivolto ai dottorandi e alle dottorande allo scopo di stimolare una riflessione sul concetto di imprenditorialità nonché fornire loro le competenze basilari sulle tematiche legate alla cultura d’impresa e gli strumenti conoscitivi necessari all'avvio di una attività imprenditoriale".

L’evento rientra anche tra gli appuntamenti formativi trasversali a disposizione dei dottorandi dell’Ateneo.