Dalla Mora nel direttivo nazionale Fipe

Importante incarico per Antonio Dalla Mora, vicepresidente della Fipe Confcommercio provinciale e presidente del mandamento di Confcommercio della Bassa Friulana. Il ristoratore latisanese è stato eletto del Comitato direttivo della Fipe nazionale, Federazione pubblici esercizi, al rinnovo delle cariche per il quinquennio 2019-2024.



"Sono onorato di rappresentare il Friuli Venezia Giulia – il commento di Dalla Mora –. Nei propositi del Comitato c’è una sempre maggiore attenzione al settore attualmente più importante e più attivo del comparto del commercio. Il turismo è la chiave di crescita del sistema Italia e fa da traino anche all’economia regionale, con confortanti prospettive di lungo periodo. Dovremo lavorare per snellire la burocrazia e favorire una riduzione delle imposte, anche locali. E andranno poi definite regole chiare per qualificare sempre di più le imprese del settore sia dal punto di vista del personale (formazione) che della qualità dei prodotti impiegati per le preparazioni (filiera alimentare)".