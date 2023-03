Dalla Regione 300mila euro per programma annuale dell'artigianato

La Giunta regionale ha approvato il Programma annuale di settore per l'artigianato, che ha una dotazione di 300.000 euro. Il programma, proposto dalla Commissione regionale per l'artigianato, prevede una serie di attività per incentivare l'avvio di nuove aziende artigiane e rafforzare le competenze di quelle già esistenti. Il piano include progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; iniziative di orientamento e di assistenza per incrementare la capacità competitiva; progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività.

Le imprese artigiane in Friuli Venezia Giulia rappresentano circa il 30 per cento di quelle complessivamente attive in regione e impiegano oltre 65mila addetti.