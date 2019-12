Dalla Svezia... a Friuli Innovazione

Le ottime referenze di Friuli Innovazione nei servizi di supporto allo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali nell’ambito dell’innovazione sociale, hanno portato in visita una delegazione del parco scientifico svedese di Jonkoping - 100 aziende insediate, 500 persone e più di 300 startup sostenute annualmente – che come Friuli Innovazione opera con bandi europei e regionali per lo sviluppo dell’imprenditorialità nel proprio territorio.

La delegazione, che ha visto in prima linea Carola Öberg, che si occupa di sviluppo in innovazione e business presso il Parco, Agnes Savenstedt, direttrice di Innovation N 360, istituto per lo sviluppo di tecnologie leader per la gestione dell'innovazione, e Stefan Brolin, docente presso l’Università di Jonkoping e alla Jönköping Business School, ha voluto visitare il parco Danieli per approfondire le attività in ambito sociale ed i servizi per le imprese implementati da Friuli Innovazione.

Entrambi i Parchi sono impegnati in progetti europei che coinvolgono le PMI, nello sviluppo di competenze imprenditoriali e la diffusione ed il sostegno di iniziative sociali. La visita è stata l’occasione per gli operatori del Parco Jonkoping di raccontare ai colleghi friulani il progetto europeo che coinvolge quaranta piccole e medie imprese svedesi nello sviluppo di processi di innovazione e, per Friuli Innovazione, di raccontare i risultati del progetto Things+, che coinvolge una decina di PMI friulane nel percorso di servitizzazione e innovazione del business con il sostegno di fondi europei.

Di grande interesse sono state le ultime iniziative dell’innovAction platform in ambito di innovazione sociale: il progetto europeo SIAA, che ha coinvolto decine di progetti in un percorso di sviluppo di impresa sociale e il programma europeo CAB che, proprio in questo periodo,sta coinvolgendo le scuole superiori di Udine in un progetto di cittadinanza attiva: il contest “Idee per i quartieri della città di Udine.

Le occasioni di relazione e confronto con partner stranieri sono sempre utili per monitorare le attività e le iniziative in ambito internazionale, intercettare i segnali deboli e implementare progetti originali.