Daniele Modesto Ambassador dell’Innovazione

Daniele Modesto, Amministratore Delegato di Zero, azienda ad alto impatto tecnologico attiva nel campo del vertical farming con sede a Pordenone, è stato nominato Ambassador dell’Innovazione della sedicesima della Fiera Internazionale A&T dedicata a Innovazione, Tecnologie, Affidabilità e Competenze 4.0 che si terrà all'Oval Lingotto di Torino dal 23 al 25 febbraio 2022.

Fin dalla sua origine, la Fiera Internazionale A&T, insieme al suo Comitato Scientifico Industriale, vuole accompagnare le imprese e gli imprenditori, con particolare attenzione alle PMI, verso una migliore competitività attraverso la conoscenza, l'applicazione e l'interconnessione delle nuove tecnologie. Per rendere ancora più concreto tale intento, sono state individuate delle figure di eccellenza imprenditoriale e coinvolte nel ruolo di Ambassador dell’Innovazione, che avranno il compito di raccontare i vantaggi competitivi legati alla trasformazione tecnologica di processi e linee industriali in settori specifici, secondo quanto indicato dal Piano Transizione 4.0.

“Sono felice di questa nomina che interpreto come un riconoscimento del grande lavoro svolto finora da ZERO e da tutte le sue persone nel dare forma a una nuova agricoltura sostenibile. Dall’ideale al fattibile, tema dell’edizione della Fiera a cui siamo invitati a partecipare, è per noi un principio guida: il nostro impegno quotidiano è capire come trasformare intuizioni futuribili in una realtà tangibile con dei vantaggi per le persone comuni e per l’ambiente” spiega Modesto.

Oltre a lui, gli ambasciatori dell’innovazione di A&T 2022 designati sono: Vincenzo Ilotte, Direttore Generale di 2A Spa, per la filiera automotive, Fulvio Boscolo, Ceo di LMA Aerospace Technology, per la filiera aerospace, Laura Gillio Meina, Country Leader Boston Scientific per la filiera biomedicale, e Gianluigi Viscardi, Ceo di Cosberg, per la filiera meccatronica.

La nomina di Modesto a Ambassador dell’Innovazione di una fiera internazionale di riferimento nel settore si aggiunge ad altri recenti riconoscimenti come l’avvenuta ricezione del marchio di qualità da parte della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO).

Zero è una società tecnologica ad alto impatto nata a Pordenone nel 2018 e attiva nel campo del vertical farming, in Italia e all’estero. Dopo una prima fase di ricerca e sviluppo che ha coinvolto un team multidisciplinare tutto italiano, all’inizio del 2021 l’azienda è pronta a fare il suo ingresso nel mercato nazionale e internazionale dell’agritech con Zero Modular Architecture, una tecnologia hardware-software proprietaria per realizzare in serie, su scala industriale, impianti di produzione in vertical farm.

Zero Modular Architecture è una piattaforma tecnologica trasversale che prevede la combinazione di componenti standardizzati, tutti prodotti autonomamente da Zero, che si assemblano rapidamente in spazi industriali dismessi rigenerati in farm alimentate da energia pulita. L’obiettivo strategico di Zero è risolvere le debolezze intrinseche del vertical farming e rendere i vantaggi di qualità e di sostenibilità ambientale finalmente accessibili a tutti. Con ZERO Modular Architecture si ottengono la più alta produttività per metro quadrato coltivato, la più alta qualità di prodotto, il più basso costo di coltivazione per kg prodotto e una scalabilità sostanzialmente infinita grazie a una logica di installazione rapidissima che permette di essere pronti alla coltivazione in poche settimane.