Danieli aderisce a United Nations Global Compact

Danieli ha aderito oggi al progetto United Nations Global Compact al fine di garantire il proprio contributo per una crescita sostenibile di lungo periodo.

Il ceo Giacomo Mareschi Danieli ha inviato, in nome della Danieli e dei suoi stakeholders, la lettera di adesione al segretario generale della Nazioni Unite H.E. Antonio Guterres condividendo i principi e le iniziative del UN Global Compact. La sostenibilità non è più solo un’opzione ma è divenuta uno dei principi chiave per garantire la competitività di un’azienda.

Lanciato nel 2000 come un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il progetto UN Global Compact promuove le linee guida della responsabilità sociale societaria ed indica lo scenario necessario per sviluppare le attività produttive in modo più sostenibile e responsabile.

Oggi UNGC è la più grande iniziativa di sostenibilità sociale societaria al mondo con più di 9.500 aziende e 3.000 altri sottoscrittori in più di 160 paesi che si pone l’obiettivo di allineare le strategie e le attività dei predetti, nel rispetto dei dieci principi di sostenibilità emessi da ONU nel campo dei diritti umani, lavoro, ambiente e anti-corruzione.