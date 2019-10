Danieli, commessa da 330 milioni di dollari negli Usa

Danieli ottiene da Nucor, il maggiore produttore americano di acciaio, una commessa da 330 milioni di dollari. La multinazionale di Buttrio costruirà sulle sponde del fiume Ohio, a Brandenburg, in Kentucky, un impianto fortemente automatizzato per la produzione di lamiere di alta qualità. Il nuovo stabilimento, che richiederà un investimento complessivo di 1,35 miliardi di dollari, produrrà ogni anno 1,2 tonnellate nette di lamiere in acciaio.

“Questo impianto – commenta Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli – è destinato a diventare punto di riferimento tecnologico del mercato a livello mondiale. E’ in grado di produrre una vasta gamma di prodotti, il cui spessore varia da 6 a 350 millimetri, che possono avere le applicazioni più disparate. Il trattamento termomeccanico rende gli acciai leggeri ma con elevata resistenza all’usura. La commessa – conclude Benedetti – è frutto di una trattativa tecnica che si è protratta per oltre un anno”.

Danieli fornirà la nuova acciaieria con forno elettrico e il laminatoio Steckel, assieme ad un pacchetto di automazione e parte elettrica gestito dalla consociata Daniele Automation. Il sito dove entrerà in funzione lo stabilimento è strategico: si tratta infatti del cuore della più grande regione consumatrice d’acciaio degli Stati Uniti.

“Siamo orgogliosi di poter continuare la nostra collaborazione di lunga data e di successo con Danieli - afferma Johnny Jacobs, Vice-President e General Manager di Nucor Steel Brandenburg. “Questo nuovo laminatoio diverrà un benchmark di riferimento per la nostra industria e permetterà a Nucor di diventare leader di mercato”.

Il forno ad arco elettrico sarà dotato di tutti i più moderni dispositivi meccatronici che permettono di migliorare sia le prestazioni dell’impianto sia la sicurezza dei lavoratori, come il “Q-Melt” e lo “Zero Man Turn Around”. Danieli fornirà anche le attrezzature per la metallurgia secondaria, anche queste dotate dei più recenti modelli di automazione.

Il nuovo laminatoio entrerà in funzione nel 2022 e sarà in grado di soddisfare il 97% della domanda di lamiere del mercato americano.

Nucor Corporation conta 27mila addetti in 25 impianti e più di 300 stabilimenti produttivi in tutto il Nord America. L’anno scorso ha prodotto oltre 24 milioni di tonnellate di acciaio (più o meno quanto se ne produce complessivamente in Italia), con un fatturato di oltre 25 milioni di dollari. Quotata in borsa, è anche l’azienda più virtuosa del Nord America per riciclo di rottame metallico.