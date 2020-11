Danieli investe nell'energia solare di nuova generazione

Fata del gruppo friulano Danieli è protagonista del primo impianto termodinamico realizzato in Italia, un sistema che integra solare a concentrazione con il fotovoltaico.

L'azienda, che ha sede a Torino, realizzerà gli impianti a Partanna, in provincia di Trapani, per conto di SolInPar e Stromboli Solar, con la supervisione dell'agenzia nazionale Enea.

Questo campo solare, con una superficie di 83mila metri quadrati (pari a 10 campi da calcio), ha una potenza installata di 4,26 MWe ed è in grado di produrre energia elettrica per oltre 1.400 famiglie. Inoltre, la capacità di accumulo di energia termica pari a 180MWht, garantirà un'autonomia di circa 15 ore di funzionamento dell’impianto a pieno carico, anche in assenza della radiazione solare.