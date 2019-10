Danieli lancia sul mercato il primo forno digitale

È l’ultimo nato in casa Danieli ma già promette di conquistare il mercato internazionale dei forni siderurgici. Stiamo parlando del Danieli Digital Melter, il primo forno elettrico digitale al mondo il cui modello n. 1 è entrato in funzione a fine agosto nell’acciaieria della controllata Abs di Sisak in Croazia (nella foto). Si tratta di una vera rivoluzione nel settore che consente al gruppo Danieli di accelerare sulla strada dell’innovazione green. Infatti, il forno Q-One, capace di carichi da 80 tonnellate, proprio grazie alla tecnologia digitale consente risparmi energetici del 20-30 per cento, pari a 8-15 euro a tonnellata.

“Essendo i primi ad aver brevettato questa tecnologia – ha commentato Antonello Mordeglia presidente di Danieli Automation intervenuto oggi durante la presentazione alla stampa del bilancio del gruppo a Buttrio – e quindi non avendo concorrenti guardiamo a un mercato potenziale da 4 miliardi di euro. Attualmente, dopo poco più di un mese dall’entrata in produzione del primo esemplare, abbiamo già una settantina di trattative in corso (questi forni digitali hanno un costo da 5-12 milioni di euro) di cui un paio, tra cui quella con un cliente statunitense, porteranno a ordini concreti nei prossimi giorni”.

Questa, comunque, è solo una delle innovazioni che Danieli sta portando sul mercato mondiale degli impianti siderurgici. Pur con una fase di sostanziale stasi del mercato dell’acciaio, attualmente nel mondo il 70% degli impianti sfrutta tecnologie vecchie e inquinanti, in particolari con l’utilizzo di altiforni. Nel settore dell’elettrosiderurgia, più green e sostenibile, il gruppo friulano è già leader. Ed è per questo che chiuso il bilancio 2018-19 con ricavi per 3.055 milioni, Ebitda per 238 milioni (in crescita del 5%) e un utile netto da 64,5 milioni (in crescita del 15%), anche per l’esercizio in corso le previsioni sono confermate, con un portafoglio ordini attorno ai 3,1 miliardi di euro pari cioè a un carico di lavoro per il settore plant making di almeno 2 anni.