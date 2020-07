Danieli, maxi-spedizione dal porto di Monfalcone

Le difficoltà dell’attuale situazione economica non fermano l’industria friulana: in questo scenario assume ancora più valore il successo della straordinaria operazione di carico condotta dalla Compagnia Portuale di Monfalcone, parte di T.O. Delta Group, uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia, che controlla anche il Trieste Marine Terminal.

Protagonista di un eccezionale sforzo logistico, la Compagnia Portuale di Monfalcone, ha concluso in tempi record, in collaborazione con la Danieli di Buttrio, l’allestimento di oltre 750 colli a bordo della nave Bbc Pearl, destinati alla megacommessa Danieli per la costruzione di un impianto siderurgico negli Stati Uniti.

Uno sforzo senza precedenti: oltre 3.000 tonnellate di materiale con un volume complessivo superiore ai 10.000 m3, nuovo primato di carico e spedizione per entrambe le aziende; a riprova che, nonostante l’attuale periodo di profonda incertezza e i numerosi accorgimenti resisi necessari per ottimizzare la meglio tutte le fasi dell’operazione, questa commessa conferma l’attenzione che la Compagnia Portuale di Monfalcone e Danieli pongono da sempre nei confronti dei rispettivi clienti, in tutte le fasi di gestione dell’ordine, dalla sua ricezione alla spedizione.