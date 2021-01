Danieli, nuova commessa da Nucor Steel

L’americana Nucor Steel ha assegnato a Danieli l'ordine per una nuova linea saldatrice a billetta e spooler da installare a Plymouth, nello Utah. Grazie all’implementazione, la linea processerà 250.000 tonnellate all’anno di tondini (da 3 a 8), in bobine compatte fino a 5,5 tonnellate.

Il progetto prevede anche l'ampliamento da parte della Danieli Centro Combustion del forno esistente per consentire lo scarico delle billette a una temperatura più elevata. La messa in servizio della nuova linea potenziata è prevista nell'ultimo trimestre del 2021.

La combinazione di tecnologie consentirà di massimizzare la resa (fino al 99%) sfruttando un processo di produzione non stop.

Le bobine realizzate saranno, inoltre, senza torsione, particolarità che aggiungerà valore ai prodotti finali in quanto non richiederanno alcuna operazione di svolgimento e riavvolgimento prima del loro utilizzo.

Per il Gruppo Danieli, questa sarà la prima linea saldatrice a billetta e la terza di spooler fornite a Nucor Steel negli ultimi due anni. I due spooler sono in funzione nelle minimills di Sedalia (Missouri) e Frostproof (Florida), entrambe dotate della tecnologia Danieli per la colata continua.