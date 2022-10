Danieli presenta il bilancio e guarda al futuro

L’acciaio green spinge i conti della Danieli di Buttrio, che segna un utile netto record di 218,7 milioni di euro, in aumento del 173% rispetto agli 80,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. Ai soci sarà distribuito un dividendo di 0,2793 euro per le azioni ordinarie e di 0,30 euro per quelle di risparmio.

I conti del colosso friulano dell’acciaio relativi al periodo primo luglio 2021-30 giugno 2022 - che segnano un balzo dei ricavi operativi del 31% (dai 2.786,3 milioni di euro dell’esercizio precedente a 3.637 milioni) - sono stati illustrati oggi nel tradizionale evento di presentazione, nel quale non manca una prospettiva per il futuro.

