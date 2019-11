Danni da maltempo, le richieste dei concessionari

Giocano d’anticipo le associazioni di categoria dei concessionari demaniali del Friuli Venezia Giulia, Federbalneari Fvg e Sindacato Balneari Fvg, che fanno capo a Confcommercio e Federbalneari - Confapi. Pesanti i danni subiti dai concessionari balneari e anche a quelli dei porti turistici in questi giorni per l’acqua alta eccezionale, che ha asportato intere porzioni di arenile e causato danni a strutture e attrezzature.

“Dal pontile che porta al faro rosso di Sabbiadoro – a cui è ormai impossibile accedere - ai bagni del Pontile a Mare (rifatti quest’anno dopo la mareggiata di fine ottobre 2018), dagli impianti elettrici del Kursaal fino alle vasche idromassaggio posizionate a sinistra della Terrazza a Mare a Sabbiadoro, dalla rampa del passo barca Lignano – Bibione al ristorante la Vecchia finanza di Riviera; per non parlare di Grado”, spiegano Salvatore Sapienza del Sindacato Balneari Fvg e Giorgio Ardito di Federbalneari Friuli Venezia Giulia.

“La piena del fiume Tagliamento e quella dell’Isonzo riverseranno nei prossimi giorni grandi quantità di detriti, tronchi, ramaglie e altro materiale sulla spiaggia, che andrà subito rimosso dall’arenile prima che il vento di Bora (che di solito segue di pochi giorni lo Scirocco) sotterri il materiale e ne renda difficile e molto costosa l’asportazione: per poter avere un arenile pulito per la stagione 2020, bisogna intervenire subito”, si legge ancora nella nota.

“L’asportazione e lo smaltimento di grandi quantità di spiaggiato sarà un onere notevole a carico dei concessionari demaniali”, prosegue la nota. “Altro problema creato dalla piena del fiume sarà per i porti turistici: il sedimento depositato sul fondo dello specchio acqueo andrà rimosso per garantire un adeguato pescaggio delle imbarcazioni. La procedura per ottenere le autorizzazioni è lunga, laboriosa e costosa: comprende carotaggi, analisi, relazioni di compatibilità, ecc., costi che vanno ad aggiungersi a quelli dei mezzi d’opera che eseguono l’escavo”, proseguono dalle associazioni.

“Altri danni a strutture e attrezzature saranno misurabili solo quando termineranno le mareggiate”. Per questo le due associazioni di categoria dei concessionari demaniali presenti in Regione fanno una proposta: “spostare il pagamento dei canoni 2020 alla data in cui i concessionari saranno ristorati dai danni e, comunque, entro cinque anni. La proposta è motivata dai tempi lunghi delle procedure per ottenere il ristoro dei danni; quelli dell’ottobre–novembre 2018 non sono stati rimborsati che in minima parte. E’ una proposta molto simile al provvedimento preso dal Governo del premier Conte nella legge di bilancio 2018 per i danni creati a fine ottobre-inizio novembre 2018. Visto che i canoni in Friuli Venezia Giulia vengono introitati dalle Regioni, il Consiglio regionale guidato dal governatore Massimiliano Fedriga, può emanare una norma analoga”, continua la nota di Sindacato Italiano Balneari Fvg e Federbalneari Fvg. “Invitiamo la Regione a riflettere sull’opportunità di studiare difese da posizionare a qualche centinaio di metri dalla battigia, per rompere le onde delle mareggiate di Scirocco, che sono le più dannose perché con un fetch notevole: il vento di Scirocco ha la stessa inclinazione del mare Adriatico e, quindi, le onde si caricano di forza almeno da Ancona e scaricano quanto immagazzinato sulla spiaggia, asportando la sabbia”.

“Le organizzazioni di categoria confermano la volontà di intervenire degli imprenditori balneari, come sempre pronti a rimboccarsi le maniche per risolvere i problemi, ma auspicano che si possano programmare degli studi e delle azioni concrete e preventive per impedire che i ripascimenti vengano cancellati sistematicamente dalle mareggiate eccezionali, diventate ormai quasi annuali. Dieci centimetri di innalzamento del livello del mare previsto entro il 2030-2050 senza opere di difesa strutturali, potrebbero significare la scomparsa delle strutture balneari e del turismo delle località balneari del Friuli Venezia Giulia”, concludono Salvatore Sapienza e Giorgio Ardito.