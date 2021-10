Dante Alighieri protagonista al Sicam

Industria e cultura si incontrano nell’edizione 2021 della Fiera internazionale Sicam di Pordenone attraverso il progetto della Zemis Led Lighting Company di Pordenone che in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ne celebra il valore e messaggio di speranza.

“Da molte stelle mi vien questa luce” è l’inizio di una celebra terzina del Paradiso, Canto XXV, della Divina Commedia di Dante, riconosciuto come il canto della speranza dove, secondo la parafrasi ufficiale, per “luce” Dante intendeva riferirsi alle “virtù”. Di sicuro per Riccardo Piccin, amministratore unico della Zemis, la luce è occasione virtuosa per dipanare negli anni un continuo racconto tra cultura del progetto con Leonardo, Nanda Vigo e ora Dante Alighieri e il settore dell’illuminazione e del mobile e arredamento.

Le strip led oggi protagoniste del mercato dell’illuminazione sono le “stelle” da cui viene questa “luce” che rischiara case e uffici contemporanei nell’interpretazione poetica di Zemis.

La celebrazione di questo connubio si articola attraverso una campagna stampa su riviste del settore e di affissioni in prossimità della Fiera di Pordenone così come nello stand interno del Sicam Salone Internazionale dei Componenti Accessori e Semilavorati per l'Industria del Mobile.

E’ all’interno dello stand della Fiera che si può osservare su uno spazio tutto rosa una costellazione di stelle che orientano il futuro del settore dell’illuminazione. Rosa come il drappo che caratterizza le immagini a noi pervenute del Sommo Vate attraverso figurazioni come quelle del Domenico di Michelino nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Un vero e proprio cielo stellato di rosa dove la costellazione dell’orsa maggiore disegnate per l’occasione dal nuovo sistema di illuminazione Cori System by Zemis orienta il visitatore alla scoperta delle ultimi innovazioni del settore.