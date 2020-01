Dazi negli Stati Uniti e Brexit preoccupano il mercato vitivinicolo

Brexit e Dazi dagli Stati Uniti preoccupano, e non poco, i produttori vitivinicoli. A sottolinearlo è uno dei sei produttori di Ribolla Gialla di Oslavia, prodotto di qualità ma anche di nicchia del territorio goriziano, che con gli ultimi sviluppi geopolitici ha visto un breve ristagno negli export, assieme agli altri vini prodotti dal territorio. Si tratta, in ogni caso, di un mercato che, nel 2018, ha mosso ben 827 milioni di euro. Tra i produttori che seguono con maggior interesse la situazione fuori dai confini del Territorio vi è Saša Radikon, dell’azienda vitivinicola Radikon.

“Sicuramente i dazi non fanno mai bene al commercio, soprattutto nei casi degli Stati Uniti e l’Inghilterra dove a farne le spese sarà principalmente il Pinot Grigio. L’incertezza dei dazi ci porta a sperare che possano essere più bassi di come vengono descritti – precisa Radikon. Avrà sicuramente un influsso negativo nei nostri mercati; per noi di Oslavia lo sta avendo perché l’incertezza ci crea un dubbio sulla vendita delle bottiglie o meno. Le nostre aziende sono tutte ben posizionate dal punto di vista dei prezzi. Questo inciderà qualcosa sui nostri mercati anche se la quantità di vino è abbastanza limitata. Avrà un influsso, sicuramente, sul consumatore finale che con lo stesso prezzo potrà degustare meno quantità di vino rispetto a prima. Gli Stati Uniti sono quelli che preoccupano di più perché c’è il rischio che il sistema che loro utilizzano per vendere vino possa crollare veramente su se stesso”.