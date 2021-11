De Agostini avvia la vendita della quota Generali

Il Gruppo De Agostini ha avviato un progetto di dismissione progressiva della propria partecipazione in Assicurazioni Generali pari all'1,44% del capitale sociale. “E’ stata data esecuzione a una prima operazione, consistente in uno strumento derivato avente a oggetto 2.250.000 azioni, rappresentative dello 0,14% del capitale sociale”, si legge in una nota. “Le caratteristiche dell'operazione di cui sopra, consentiranno a De Agostini – per le azioni sottostanti - di esercitare i diritti di voto all'assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali, allo stato prevista per aprile 2022, chiamata tra l'altro a deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali”.

Il Gruppo De Agostini esprime "il proprio apprezzamento per l'operato del management della compagnia assicurativa, del quale ha condiviso obiettivi e valori, nonché la stima e sintonia nei confronti del ceo Philippe Donnet che, nel corso degli ultimi due mandati, ha saputo distinguersi per la visione strategica, la competenza tecnica e la completezza manageriale. Qualità che si sono tradotte in eccellenti risultati industriali e finanziari".

I proventi finanziari derivanti dalla vendita della partecipazione in Assicurazioni Generali saranno utilizzati dal Gruppo De Agostini per perseguire nel prossimo futuro nuove opportunità di investimento.