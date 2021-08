De Lorenzi e Mascherin consiglieri di Utilitalia

Utilitalia, la Federazione nazionale delle imprese idriche, energetiche e ambientali, ha recentemente rinnovato i propri organismi che registrano la presenza di tre corregionali. Tra questi due pordenonesi sono stati nominati, infatti, dalla giunta esecutiva presieduta da Michaela Castelli, presidente Acea di Roma, negli organi sociali della Federazione che raccoglie quasi 500 imprese.

Giovanni De Lorenzi, presidente di HydroGea è stato inserito nel Consiglio Direttivo Acqua, il comparto più rappresentato, e Renato Mascherin, presidente di Ambiente e Servizi, nel Consiglio Direttivo Ambiente, altrettanto molto rappresentato. Per il settore energetico, invece, è stato nominato Ferdinando Centa, Coordinatore della Cooperative Secab di Paluzza.

Mascherin e De Lorenzi, sono impegnati anche in Confindustria. De Lorenzi è presidente della Sezione Merceologica “Ambiente, Ecologia e Servizi”, Mascherin nel direttivo della Sezione “Metalmeccanica, Elettronica e Siderurgica”.

E' da rilevare che la più importante organizzazione nazionale del comparto delle utilities e multiutilies si troverà in prima linea nella implementazione di politiche di sostenibilità e nella promozione di una accentuata cultura dell'innovazione: digitale, economia circolare, decarbonizzazione. Tre capisaldi in sinergia con la dovuta attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla parità di genere e all'integrazione della sostenibilità del modello di business, come emergono anche dal rapporto di sostenibilità 2020, della Fondazione Utilitatis, sul quale vengono dichiarate 37 milioni di risposte da parte degli italiani italiani per il servizio idrico, 21 per l'ambiente, 11 per il gas e 6 per l'energia. Utilitalia raccoglie l'adesione delle imprese italiane più sensibili e attente, probabilmente più interessate, alle dinamiche che andrà a sviluppare la duplice “transizione ecologica e digitale” posta in campo con il piano Next Generation EU.

“Le grandi sfide di oggi e di domani potranno essere sostenute solo a fronte di una rapida evoluzione tecnologica e digitale, da parte delle nostre aziende che mirano a sfondare sui mercati internazionali” sostiene Renato Mascherin, mentre Giovanni De Lorenzi considera gli obiettivi del Ngeu “Una strada obbligata, per le nostre imprese, quella assicurata con i fondi del Recovery Fund, che, probabilmente, solo cogliendo tali risultati potranno garantirsi importanti prospettive di crescita in un sistema economico sempre più competitivo”