Defox 2021, un viaggio nel mondo dell’energia

Sarà un viaggio nel mondo dell’energia quello della prima Giornata del Triveneto organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), dal titolo “DEFOX – DE-FOSILIZZIAMOCI: Energia, Ambiente, Economia”. L’appuntamento è in programma venerdì 17 settembre a partire dalle 9.30 in diretta streaming dalla centrale idroelettrica di Riva del Garda e vedrà riunirsi virtualmente 400 commercialisti da tutto il Triveneto per dare il via alla stagione formativa dell’ADCEC Tre Venezie.

La Giornata del Triveneto sarà aperta al pubblico e gli interessati potranno partecipare iscrivendosi a questo link.

Nel corso della Giornata sarà presentata l’analisi che verifica la presenza della dichiarazione non finanziaria (DNF) nelle prime 250 imprese (grandi e medie dimensioni) di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, più performanti secondo l’Indice Sintetico di Performance (I.S.P.), che individua le società di capitali con le migliori condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali nell’arco degli ultimi 5 esercizi. Un progetto sostenuto dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie e realizzato dall'ODCEC di Treviso in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia e il centro VERA.

Il World Energy Outlook 2020 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede una sensibile crescita delle energie rinnovabili nei prossimi 20 anni, di pari passo con il tramonto dei combustibili fossili in vista del Carbon Neutral del 2035. Sarà perciò una Giornata interamente dedicata alla transizione ecologica, al risparmio energetico, alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento globale, temi chiave per il raggiungimento dell’obiettivo della Carbon Neutrality.

Dal cuore della centrale idroelettrica di Riva del Garda, autorevoli esperti dell’energy economy, dell’energy finance e delle tecnologie verdi, affronteranno i temi della produzione e consumo delle risorse energetiche, dei costi per le imprese, della finanza verde, dell’Internet of Things (IoT) nella programmazione e gestione dei consumi e della mobilità sostenibile.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, e di Massimo De Alessandri, Presidente del Gruppo Dolomiti Energia, la Giornata, moderata dal giornalista Simone Cerroni, sarà aperta dall’intervento di Roberto Battiston, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, incentrato su una riflessione sulle energie rinnovabili tra miti e realtà. Seguiranno gli interventi di Carlo Andrea Bollino, Presidente Onorario AIEE, e Paola Agnese Bongini, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università di Milano-Bicocca.

La seconda parte dell’incontro si concentrerà sulle risorse energetiche, la gestione dei consumi e l’innovazione legate al mondo dell’impresa con gli interventi di Alessandro Mistretta, Consigliere della Banca d’Italia focalizzato sul tema della spesa energetica e della competitività delle imprese italiane paragonate a quelle europee, Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia, Carlo Stagnaro, Direttore Ricerche e Studi dell’Istituto Bruno Leoni, e Marco Merler, Amministratore Delegato di Gruppo Dolomiti Energia.

A seguire la presentazione dell’analisi delle aziende più sostenibili del Triveneto a cura di Monica Billio, Professoressa Ordinaria del Dipartimento di Economia dell’Università Ca' Foscari di Venezia, un focus sul mercato italiano delle rinnovabili con Davide Chiaroni, Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano, e un approfondimento sullo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde con gli interventi di Luigi Crema della Fondazione Bruno Kessler e Francesco Colaone, Amministratore Delegato di Hydro Dolomiti Energia.

Chiuderà la giornata una tavola rotonda in cui si confronteranno Carlo Andrea Bollino, Marco Merler, Paola Agnese Bongini e Francesco Colaone.

“Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Prima Giornata del Triveneto, che rappresenta l'apertura della stagione formativa dell'Associazione – spiega Fabio Marchetto, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – Al centro di questo incontro abbiamo voluto mettere temi di grande attualità, la transizione ecologica e la sostenibilità, trasversali non soltanto al dibattito economico, politico e sociale, ma anche al mondo dei professionisti che, attraverso le loro competenze, possono fornire un contributo importante ad accompagnare questo processo di cambiamento imprescindibile e necessario, a cui il PNRR darà un grande impulso, e per il quale è necessario uno sforzo di sistema. Questa giornata che sarà un viaggio nel mondo dell’energia e della sostenibilità, vuole dunque fornire ai colleghi un’occasione per trarre nuovi spunti e offrire nuove prospettive di sviluppo per la professione, dentro un contesto anche normativo in cui è fondamentale il ruolo dei professionisti sia dell’area tecnica che economico-giuridica nell'affiancare le imprese nel percorso di efficientamento e transizione energetica, nella ricerca dei finanziamenti e delle agevolazioni, nella elaborazione e redazione dei piani di sviluppo, nel Bilancio-reportistica di sostenibilità e in molte altre attività che la sfida della nuova economia green ci pone di fronte".

La Prima Giornata è organizzata in collaborazione con l’ODCEC di Treviso, con il sostegno di Gruppo Seac, Leyton, Datev Koinos, Open Dot Com, Oplon Dot Com, Visura, Veda, Eutekne Formazione e il fondamentale supporto del Gruppo Dolomiti Energia che ha concesso l’utilizzo della centrale idroelettrica di Riva del Garda come location per l’evento online.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org