Deloitte premia Calligaris e Friul Intagli

Sono Calligaris e Friul Intagli Industries le imprese del Friuli Venezia Giulia premiate nella quarta edizione del Best Managed Companies Award, premio istituito da Deloitte Private e rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

“Capaci di distinguersi anche in un anno segnato dalla pandemia, Calligaris e Friul Intagli Industries sono modelli di imprenditoria Made In Italy e del suo enorme potenziale di eccellenza coniugata alla capacità di adattamento", commentano il responsabile di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del Best Managed Companies Award, iniziativa sostenuta da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Complessivamente, sono 74 le aziende italiane che secondo Deloitte Private si sono distinte. Le BMC di quest’anno presentano un buon equilibrio tra aziende di piccole e medie dimensioni e grandi imprese. Il 54% delle realtà aziendali premiate ha un numero di dipendenti fino a 249 e il restante 46% conta una forza lavoro che va oltre le 250 unità. Le aziende vincitrici si distribuiscono su tutto il territorio nazionale, con la seguente ripartizione: Nord Ovest 40%, Nord Est 32%, Centro 15%, Sud 13%.

Secondo il Rapporto Istat 2021 una buona parte delle imprese di dimensioni maggiori (>50 addetti) ha mostrato i segni di uno spiazzamento dovuto alla crisi pandemica: circa il 50% delle imprese con più di 50 dipendenti ha segnalato una caduta del fatturato superiore al 10% nel 2020. Ma ciò non è avvenuto tra le imprese medio-grandi BMC, che si collocano, dunque, tra quelle più virtuose e con una maggiore resilienza rispetto alla media nazionale.

Il settore più rappresentato è quello dei Prodotti industriali e Costruzioni (29%), seguito da Consumer Products (26%), Technology (11%), Energia (8%), Retail (7%), Sanitario (3%), Oil & Gas (3%); il restante 13% delle aziende appartiene ad altri settori. Per quanto riguarda la tipologia proprietaria, il 43% delle imprese è a conduzione familiare, il 14% è partecipata da fondi di Private Equity mentre sono 6 le aziende quotate in Borsa.