Dentesano chiede il concordato

Il Salumificio Dentesano srl, storica azienda friulana attiva dal 1954, ha depositato nei giorni scorsi alla cancelleria del Tribunale di Udine una richiesta di concordato prenotativo finalizzato alla continuità diretta dell’attività aziendale. “L’iniziativa – spiegano dalla proprietà - è stata assunta dopo un’approfondita analisi delle ragioni che hanno provocato una situazione di tensione finanziaria nella quale la società versa da qualche tempo e della possibilità di superamento della crisi attraverso azioni industriali e commerciali mirate”.

“Con la domanda di concordato – si legge ancora nella nota - Dentesano ha offerto al Tribunale il riepilogo dei fatti salienti che hanno caratterizzato la sua storia, soffermandosi poi sui fattori di criticità emersi e illustrando i metodi individuati per rafforzare le politiche commerciali e per individuare nuove aree di azione. Il Salumificio ha anche dato conto della attività accertativa posta in essere dal Nas di Udine nelle scorse settimane, sottolineando come tali accertamenti non abbiano compromesso la capacità produttiva dell’azienda”.

“Con la domanda di concordato, la cui predisposizione è stata affidata agli avvocati Maurizio Borra di Vicenza e Maurizio Conti di Udine, il Salumificio ha preannunciato la ferma volontà di proseguire l’attività in via diretta, cioè senza ricorrere a forme contrattuali di affitto o di cessione”, prosegue l’azienda. “Dentesano si riserva di illustrare i dettagli tecnici con la Proposta di concordato e con il Piano, per la cui redazione si avvarrà della consulenza di Alberto Dalla Libera di Padova quale advisor finanziario, ribadendo in ogni caso che si articolerà sulla continuità diretta dell’attività in modo da garantire ai creditori la maggiore soddisfazione possibile”.

“L’attestazione del Piano e della Proposta verrà effettuata da Enrico Cicconetti di Udine. Nelle more della valutazione della domanda di concordato e della documentazione che sarà successivamente depositata, il Salumificio proseguirà senza interruzioni la propria attività, avendo mantenuto pressoché intatti i livelli occupazionali e potendo contare sull’impegno costante della famiglia Dentesano i cui componenti sono personalmente investiti di ruoli e responsabilità nella conduzione dell’azienda”.