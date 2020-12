Despar è insegna dell’anno, la più amata dagli italiani nella categoria supermercati. Lo ha attestato la speciale ricerca che dal 2003 sottopone al giudizio dei consumatori il commercio al dettaglio per ogni nazione, secondo un’ampia serie di parametri come prezzo, assortimento, assistenza, servizio, competenza, informazioni, aspetto e facilità d’acquisto.



Oltre 200mila italiani hanno partecipato nel 2020 al sondaggio per scegliere, nelle diverse categorie merceologiche, i propri marchi preferiti e Despar è risultata al primo posto nella speciale classifica che paragona il gradimento tra i supermercati in Italia.



“In questo particolare anno, in cui i supermercati hanno avuto un ruolo ancora più centrale, questo premio ha un valore ancora più importante - ha dichiarato Harald Antley Amministratore delegato di Aspiag Service Despar Nord-Est -. Questo riconoscimento mette in luce la nostra capacità di eccellere in quello che noi consideriamo strategico: essere vicini ai nostri territori e a tutti i bisogni dei nostri clienti, avere prezzi bassi, qualità del servizio e dei prodotti, ma anche essere buoni cittadini, capaci di risponde alla richieste della comunità e garantire sviluppo economico, temi sui quali ci siamo concentrati quest’anno nel Nord Est e in Emilia Romagna. Un ruolo importante e strategico lo hanno ricoperto anche i nostri imprenditori affiliati Despar che, presenti capillarmente nei nostri territori, sono riusciti a rispondere prontamente alle numerose esigenze dettate da questo particolare periodo, riuscendo anche ad aprire 11 nuovi negozi, ristrutturandone 8 e migliorando così la qualità del servizio e la presenza sul territorio.”



Il tema del lavoro è centrale in questa fine 2020: “In un anno il mondo è cambiato - ha dichiarato Harald Antley Amministratore delegato di Aspiag Service Despar Nord-Est - ma Aspiag Service ha continuato e continuerà a investire. Nell’anno della pandemia abbiamo avuto tre direttrici di investimento: apertura di punti vendita e supporto all’occupazione, valorizzazione dei prodotti tipici e delle filiere locali come aiuto allo sviluppo delle produzioni autoctone, investimento nel settore ambientale e in quello della sicurezza, impegno, quest’ultimo, che ci ha permesso di ottenere, con largo anticipo rispetto alla normativa, la certificazione ISO 45001 che ha consentito all’azienda di migliorare ulteriormente gli standard precedenti. Questi elementi ci legano ai territori e ci legano ai nostri clienti, e questo premio è collegato a quello che vendiamo, a come lo vendiamo, ma anche e soprattutto a chi siamo”.Nel 2020 Aspiag Service Despar Nord-Est ha infatti aperto 9 nuovi punti vendita diretti (nelle prossime settimane sarà inaugurato il Despar di Crespellano in Emilia Romagna) e continuando ad assumere personale. Sono circa 200 i nuovi colleghi che quest’anno sono entrati a far parte della nostra famiglia grazie all’apertura di nuovi punti vendita: di questi, 110 sono persone già esperte, integrate in azienda nell’ambito del consistente impegno, che ha riguardato in particolare il Veneto, a recuperare e ristrutturare due punti vendita preesistenti e destinati alla chiusura a seguito della crisi del gruppo cui precedentemente appartenevano.Aspiag Service conta a oggi circa 8.480 dipendenti e 85 punti vendita di proprietà in Veneto, 80 in Friuli Venezia Giulia, 23 in Emilia Romagna e 60 nelle province autonome di Trento e Bolzano, cui si sommano 323 negozi associati.