Despar raccoglie 100 mila euro per la salute delle donne

Oltre 100 mila sono stati raccolti dall'Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con la campagna "Il mondo ha bisogno delle donne" per una serie di iniziative a favore delle salute delle donne.

L'assegno è stato consegnato oggi a Gorizia dal direttore regionale Despar per il Fvg, Fabrizio Cicero, ad Antonio Poggiana, direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi).

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di strumenti e apparecchiature mediche per gli ambulatori di Senologia e Oncologia femminile dell'Asugi. Si tratta - riferisce Aspiag Service-Despar - di un ecografo, utile a controllare le lesioni mammarie non palpabili e al follow up delle donne sottoposte a trattamenti neoadiuvanti, otto poltrone reclinabili per la chemioterapia e un elettrocardiografo necessario a monitorare alcuni possibili effetti collaterali da farmaci oncologici e ad eseguire tracciati ECG in loco.

"Questa iniziativa di charity - ha osservato Cicero - è una delle attività più sentite dal mondo Despar e testimonia come la nostra azienda, dove circa il 65% dei collaboratori è donna, scelga di essere in maniera fattiva in prima linea sui temi che riguardano l'universo femminile. Promuovere iniziative come questa è dunque il nostro modo per essere concretamente vicini ai bisogni delle persone e dei territori che ci ospitano"

"La comunità del Fvg si è dimostrata ancora una volta generosa e vicina a chi è nella necessità e sta attraversando un delicato momento di difficoltà: grazie alle offerte fatte a fine spesa da clienti e dipendenti di Despar, potranno essere acquistate importanti strumentazioni per la prevenzione e la cura di neoplasie che colpiscono le donne", ha affermato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi.