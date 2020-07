Despar, salute e sicurezza certificate

Aspiag Service, la società concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, ha ottenuto, per prima in Friuli Venezia Giulia, la certificazione ISO 45001 dall’ente di certificazione leader a livello internazionale DNV GL – Business Assurance. La certificazione riguarda il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, e segue lo standard ISO cui aderiscono 164 Paesi. Pubblicata il 12 marzo 2018, la norma ISO 45001 sostituirà definitivamente il precedente standard OHSAS 18001 (standard riguardante i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro): Aspiag Service ha terminato la fase di certificazione con grande anticipo, evolvendo le proprie procedure e metodi.

“Si potrebbe pensare che la certificazione riguardi solamente elementi astratti e procedure amministrative - ha commentato l’amministratore delegato di Aspiag Service Francesco Montalvo - invece, questa porta con sé aspetti estremamente concreti: persone, investimenti, condivisione e obiettivi. In tempi come questi, nei quali l’importanza delle regole e procedure volte a tutelare la salute è sotto gli occhi di tutti, sottolineare il valore del percorso che Aspiag Service ha intrapreso e applica in azienda, riguardante le tematiche della Salute e Sicurezza sul lavoro, è ancora più importante”.

“La verifica del sistema di gestione di Aspiag Service secondo i requisiti della nuova ISO 45001 ha avuto un esito positivo, ed è l’evoluzione di un percorso cominciato ben 10 anni fa, con la certificazione OHSAS 18001", commenta Stefano Crea, Amministratore Delegato DNV GL Business Assurance Italia. "La certificazione che rilasciamo quest’oggi, tuttavia, non è un punto di arrivo. È un tassello dell’impegno continuo da parte dell’azienda ad adoperarsi per fare sempre tutto ciò che è possibile per tutelare la salute e sicurezza dei propri lavoratori. Un aspetto che, in questi tempi più che mai, gioca un ruolo fondamentale per le aziende di tutti i settori".

La certificazione ISO 45001 ha quale obiettivo quello di migliorare ulteriormente, rispetto allo standard precedente, la sicurezza e la salute in azienda: il percorso di certificazione consiste nell’analisi di tutte le procedure e nella definizione, applicazione e condivisione delle migliori pratiche per garantire sicurezza e salute in ogni operazione, in ogni reparto e in tutte le sedi di Aspiag Service. Oltre alla definizione e applicazione delle “best practice”, la certificazione garantisce - ed è uno degli elementi evolutivi della norma - grande impegno nel metodo di divulgazione delle procedure stesse, introducendo in particolare una maggiore e più stretta relazione tra i lavoratori e l’alta direzione, e la continua revisione delle procedure in atto e dei rischi potenziali, in un’ottica di continuo miglioramento. Manuali, materiali, procedure di condivisione e maggiore coinvolgimento dei vertici sono gli elementi chiave dell’evoluzione indotta dalla nuova normativa, che in modo dettagliato e capillare riguarda tutta l’operatività e tutte le persone.

“La via per la sicurezza e salute sul lavoro - ha dichiarato Montalvo - si costruisce su pilastri quali conoscenza, condivisione e continua implementazione della cultura aziendale. Quello che oggi voglio ribadire è proprio l’impegno nella costruzione di questa catena virtuosa. Abbiamo portato avanti la certificazione e la revisione di tutte le nostre procedure interne sulla sicurezza nei difficili mesi del lockdown, persuasi del fatto che era ancor più strategico definire e applicare i nuovi standard proprio nel momento in cui essi risultavano più necessari”.

L’acquisizione della certificazione ISO 45001, misura di prevenzione che ricordiamo andare oltre a quelli che sono i meri obblighi normativi, si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti che Aspiag Service sta effettuando per garantire e promuovere il continuo miglioramento della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti e clienti.