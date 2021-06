Dichiarazione dei redditi, il momento della resa dei conti

Entra nel vivo la stagione della dichiarazione dei redditi. Quest’anno il termine per l’invio del 730 è fissato il prossimo giovedì 30 settembre, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato fino al 30 novembre, ma ci sono anche scadenze intermedie come illustriamo nello schema in basso. Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie, Cns, Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, attive fino al 30 settembre.

Nella precompilata 2021 trovano collocazione i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, o premi assicurativi, le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio (mobili riqualificazione energetica, facciate, verde): quest’anno sfiora il miliardo il numero di dati pre-caricati dal Fisco per alleggerire l’adempimento da parte dei cittadini, con alcune new entry. Tra le novità la possibilità per chi ha già richiesto e usato il bonus vacanze, introdotto a luglio 2020, di usufruire del credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta. E’ inoltre possibile detrarre il 19% sulle spese per le assicurazioni contro eventi calamitosi.



La detrazione sale al 90% per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% a un’impresa di assicurazione. Le erogazioni a favore di onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di 30.000 euro.Per lo stesso importo è anche prevista una nuova detrazione, con aliquota al 30%, per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sempre per un importo fino a 30mila euro.Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali. Proprio coloro che vogliono trasmettere direttamente il modello online possono consultare una guida dedicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo passo come procedere. Online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021. Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, è inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”, che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata.

Giugno

Il 22 è il termine ultimo per annullare il modulo già inviato tramite l’app, mentre il 30 scade il termine per versare il saldo e il primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Luglio

Il giorno 30 vanno versati, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto. da parte dei contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Settembre

La presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle entrate direttamente tramite l’applicazione web va fatta obbligatoriamente entro il 30 del mese. Ottobre

Il giorno 10 scade il termine per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore, mentre entro il 25 va presentato il 730 integrativo.

Novembre

Il 10 del mese è l’ultimo giorno per presentare il 730 correttivo, il 30 quello per i modell Redditi ‘precompilato’, ‘aggiuntivo’, ‘correttivo’ e per versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi”.

Febbraio 2022

C’è tempo fino al 22 per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi pf online 2021”.