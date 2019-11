Dichiarazione di conformità, corso Cciaa a Udine

Fornire ai partecipanti gli elementi specialistici essenziali per una corretta dichiarazione di conformità da parte di un tecnico, per conto del proprietario di un immobile, sia dal punto di vista edilizio-urbanistico e sia da quello catastale. È l’obiettivo del corso organizzato dalla Camera di Commercio, nella sede di Udine (via Morpurgo 4), il 29 novembre dalle 14.30 alle 18.30 e curato del geometra Enrico Boscaro, esperto del settore. La lezione si rivolge a professionisti del comparto tecnico quali ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, oltre ad agenti immobiliari e altre figure professionali che a vario titolo operano nell’immobiliare, incaricati di valutare un bene immobile per una compravendita o per una vendita giudiziaria o per un collateral in garanzia al credito bancario.

Il porogramma tratterà le norme che regolano la dichiarazione di conformità catastale e si approfondiranno le differenze tra conformità catastale oggettiva e soggettiva, le leggi che regolano la dichiarazione di conformità edilizio-urbanistica, le differenze tra conformità formale e sostanziale, nonché la giurisprudenza di settore, la classificazione dei titoli edilizi e la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Per iscrizioni è necessario compilare il modulo di iscrizione nella sezione Formazione del sito www.ud.camcom.it e inviarlo a mauro.chiaruttini@pnud.camcom.it, disponibile anche per informazioni al numero 0432.273245.