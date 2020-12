Dieci anni di Fondo Italiano d’Investimento

Il Fondo Italiano d’Investimento compie dieci anni. Istituito nel 2010, il FII è nato su progetto del Ministero dell’Economia con lo scopo di rafforzare le piccole e medie imprese italiane, puntando su capitalizzazione e aggregazione. La sua fondazione ha visto la partecipazione anche di CiviBank, con una quota significativa - 20 milioni di euro - a dimostrazione dell’impegno dell’istituto cividalese a contribuire al sistema Paese e al portare finanziamenti nel NordEst.

Tra gli altri enti fondatori figurano la Cassa Depositi e Prestiti, l’Abi, l’Associazione degli Industriali e i maggiori gruppi bancari italiani. Nel corso di questi 10 anni il Fondo si è evoluto, rispondendo non solo alle necessità delle PMI ma anche seguendo le tendenze dell’industria e dell’innovazione globale. Ad oggi alla SGR fanno capo otto fondi di investimento mobiliari chiusi, per un totale di circa 3 miliardi di Euro di risorse gestite. Una parte rilevante del suo operato l’ha visto agire da anchor investor per start up ad elevata innovazione, in tutte le fasi cruciali del loro ciclo di vita (seed, early stage e growth).

L’attività di investimento è sia diretta, sia in fondi di fondi, e “si rivolge alle imprese italiane in fase di sviluppo, caratterizzate da internazionalizzazione, ricambio generazionale, riorganizzazione societaria e fatturato indicativamente compreso tra 10 e 250 milioni di Euro”: il ruolo del FII è di affiancamento alle imprese, con l’obiettivo di renderle solide e in grado di affrontare le sfide del futuro.

In questo ruolo ha operato anche in sinergia con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), un altro ente con cui CiviBank ha sviluppato un forte legame strategico. Il FII ha investito direttamente in numerose aziende italiane, concentrate soprattutto nel NordEst e in Lombardia. Tra le aziende che hanno beneficiato di questo sostegno troviamo BAT S.p.A. (Noventa di Piave, VE), operante nella produzione e distribuzione di tende da sole per esterni; DBA Group S.r.l. (Villorba, TV), che opera nell’engineering, project management e IC&T; TBS Group S.p.A., società quotata all’AIM con sede nell’Area Science Park di Trieste, operante nel settore dei servizi integrati di ingegneria clinica ad ampio spettro; Rigoni di Asiago S.r.l. (Asiago, VI), operante nel settore della produzione e distribuzione di prodotti alimentari biologici; Labomar S.r.l. (Istrana, TV), specializzata nella ricerca e sviluppo e nella produzione di integratori alimentari, prodotti salutistici e dietetici; Forgital Group S.p.A. (Velo d’Astico, VI), attiva nella produzione e lavorazione meccanica di anelli ed altri componenti forgiati di grandi dimensioni.