Dieci Comuni alleati per attrarre i turisti

Dalla teoria alla pratica. Il progetto Mar e Tiaris, con quasi 80 partner totali, è pronto a diventare qualcosa di concreto grazie alla prima delle numerose riunioni che porteranno, in tempi stretti, alla creazione dell’Associazione di scopo. Dieci i Comuni interessati per una superficie di ben 313 chilometri quadrati, compresi 90 chilometri quadrati di laguna, per un totale di circa 54mila abitanti. Fra itinerari ciclopedonali, ristrutturazioni di immobili atti a supportare i flussi turistici e la creazione di una vera e propria sinergia tra varie amministrazioni, il progetto conta di guidare su tracciati specifici quanti raggiungono l’intera zona, rendendola fruibile a turisti e visitatori. Cinque i percorsi previsti comprese le ‘vie lente’, utili per far conoscere l’anima più intima del territorio, cui vanno aggiunte le numerose piattaforme digitali al passo con i tempi, prime fra tutti le applicazioni multimediali.

Frutto di un gran lavoro

“La strategia ‘Mar e Tiaris’ è il frutto di un grande lavoro che Grado ha portato avanti come Comune leader, mettendo assieme 9 amministrazioni e 77 partners. Il segreto – precisa il sindaco di Grado, Dario Raugna - di questo successo sta nella coesione territoriale, ovvero la capacità di fare sistema con chi ci sta vicino, ma significa anche produzione e redistribuzione della ricchezza per dare la possibilità alla nostra gente di stare meglio su questo territorio. Grado diventerà il faro turistico e il motore di una dinamica che coinvolgerà tutti. Il segreto sta nello sfruttare ciò che abbiamo mettendolo a sistema, ossia le riserve naturali, il nostro patrimonio storico-artistico ed agricolo che è di indiscutibile valore, le vie lente e tutto quello che oggi i turisti chiedono per fruire in modo esperienziale di un territorio”.

Una prima riunione pubblica ha coinvolto sindaci e operatori regionali proprio il 30 gennaio: tra i Comuni firmatari Aquileia, Cervignano, Fiumicello Villa Vicentina, Grado, Ruda, San Canzian d’Isonzo, Staranzano, Terzo d’Aquileia e Turriaco. Bisiacaria e Bassa Friulana unite per cercare di convogliare i quasi tre milioni di turisti che annualmente visitano il Friuli-Venezia Giulia, sfida non facilissima: da traino faranno sicuramente Aquileia e Grado, ma ogni località potrà giocare le sue carte, poste in sinergia, potranno fruttare molto più che se prese singolarmente.

“Tutti assieme, facendo rete e instaurando politiche di area asta – conclude Raugna - saremo in grado di cogliere le sfide del futuro”.