Digilogic, opportunità per i giovani talenti Tech e della logistica

Digilogic, un progetto Horizon 2020 finanziato dalla Commissione Europea, ha ideato molte opportunità per giovani imprenditori, innovatori, start-up e Pmi per alimentare le loro idee, favorire occasioni di lavoro qualificato e l'autoimpiego. Due di queste iniziative sono imminenti e aperte a talenti italiani e imprese tech e del settore della logistica.

6 Co-creation impact labs: creare soluzioni digitali per la logistica di “ultimo miglio”. Durante i laboratori - gestiti da Friuli Innovazione, partner italiano del progetto Digilogic - problemi reali e casi di business di successo saranno presentati e analizzati con il supporto di mentori ed esperti dei Digital Innovation Hub (DIH) europei e africani.

Chi può partecipare: studenti universitari, aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, startup, dipendenti e manager di Pmi e professionisti dell'Ict provenienti da qualsiasi Paese dell'Unione Europea e dell'Africa. Quale beneficio? Accrescere le proprie competenze e allargare il proprio network professionale attraverso un'esperienza di co-creazione di soluzioni digitali per la logistica.

I facilitatori di Digilogic supporteranno i partecipanti con il Service Design, il Fast Prototyping e la User Experience. I partecipanti avranno la possibilità di affinare la loro attitudine al problem solving e la capacità di sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali nella logistica di ultimo miglio, quello più critico per quanto riguarda l’Africa.

Ogni laboratorio durerà 16 ore e sarà organizzato in quattro sessioni virtuali su due settimane consecutive. Il primo Co-creation Lab si terrà tra l'11 e il 29 luglio; solo 20 posti disponibili. Dettagli e iscrizioni sul sito Digilogic

Digilogic Smart Logistics Challenges - Invito a presentare proposte aperto fino al 31 agosto in una delle quattro fasi della catena del valore della logistica nell’ultimo miglio: Warehousing, Transportation, Point-Of-Sale, End-User Experience a innovatori, start-up, Pmi provenienti dall’area di progetto (Finlandia, Germania, Italia, Ghana, Nigeria, Zambia,Botswana, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe).

Chi può partecipare? Chiunque abbia un'idea di business o una soluzione innovativa che rientra in uno di questi ambiti. Si può partecipare da soli o in team. Le 12 proposte selezionate avranno l’opportunità di sviluppare la propria idea: partecipando a un Bootcamp di 3 giorni in Europa per affinare l’idea e il team; 12 mesi di assistenza da parte di esperti di tecnologia, business e logistica provenienti da Europa e Africa. Accesso per 12 mesi alle strutture dei Digital Innovation Hubs in Africa e in Europa; supporto di marketing per incontrare investitori e possibili acquirenti o sponsor dell’idea.

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare le proprie idee. Per maggiori informazioni e per segnalare il proprio interesse scrivere a francesca.pozzar@friulinnovazione.it

Digilogic è un importante progetto a cui Friuli Innovazione collabora con Digital Hub Logistics Dortmund (Germania), Vtt Technical Research Centre of Finland (Finlandia), Meltwater Entrepreneurial School of Technology Mest (Ghana), BongoHive Innovations Limited (Zambia), Endeva Ong (Germania) e Prototipi Ltd (Nigeria).