Un percorso di alta formazione che fornisce alle imprese le competenze necessarie per intraprendere processi di trasformazione digitale personalizzati: dalla gestione del cambiamento allo sviluppo di nuove skill all’introduzione delle nuove tecnologie. Si chiama DIIM - Digital Industrial Innovation Manager IP4FVG ed è un percorso dedicato a responsabili di produzione, responsabili IT, manager e imprenditori attivi nelle imprese del Friuli Venezia Giulia.

Nato su iniziativa dell’amministrazione regionale e progettato con il supporto di IP4VG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, il percorso è gestito da una compagine di enti composta da Area Science Park, Unis&f e Consorzio Friuli Formazione (capofila). Il percorso, gratuito e aperto a 20 partecipanti, forma leader dotati di competenze trasversali: conoscenze tecnologiche e capacità manageriali di business modelling.

I Digital Industrial Innovation Manager sono, infatti, figure professionali in grado di sviluppare una visione del processo di trasformazione digitale dell’imprese; sono esperti di innovazione in possesso di conoscenze e strumenti per favorire l’avvio di processi di digitalizzazione presso le imprese del territorio. Sono figure fondamentali per gestire il cambiamento all’interno di un’impresa, soprattutto, in questo particolare periodo di emergenza epidemiologica.

"Innovare non significa solo investire in macchinari digitali di ultima generazione, ma anche avere in organico figure professionali 4.0 capaci di usare la tecnologia e in grado di addomesticare e guidare il cambiamento, senza avere il timore di esserne travolti" spiega Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. La regione Friuli Venezia Giulia, infatti, continua a puntare sulla formazione del personale e sull’investimento sul digitale, principali aree strategiche di sviluppo dell’economia.

Il corso DIIM IP4FVG s’inserisce proprio in questo filone di attività che comprende, fra l’altro, anche il nuovo Catalogo Regionale delle competenze digitali “Da tuta blu a tuta blu”, un insieme di proposte-corso per occupati, operai e tecnici, che adotta una metodologia innovativa: quella della formazione tra pari. Si tratta di un modo per valorizzare il trasferimento dell'esperienza positiva da collega a collega, vedendo impiegati nel ruolo di docenti operai e tecnici delle imprese scelte come Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia.

Il percorso combina contenuti tecnologici, strumenti di valutazione economica e di impatto degli investimenti in digitalizzazione, sviluppo capacità organizzative in ottica progettuale, nonché soft skills essenziali alla promozione e gestione del cambiamento in sistemi complessi come le realtà aziendali. La didattica è caratterizzata dall’integrazione di teoria e pratica, prevedendo esperienze presso i nodi del Digital Innovation Hub IP4FVG e visite ad aziende che già hanno sperimentato la digital transformation.

Il percorso fornisce, inoltre, a ciascun partecipante l’opportunità di mettere a frutto il know-how e le skills acquisite, mediante lo sviluppo di un project work che consiste nell’elaborazione di un vero e proprio progetto di sviluppo digitale da applicarsi all’azienda d’appartenenza. Ogni partecipante sarà affiancato da un tutor tecnico-tecnologico di IP4FVG che lo supporterà nell’individuazione delle attività da realizzare, oltre che nella definizione delle modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione dell’avanzamento del progetto.

La partecipazione al percorso è gratuita, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (POR FVG). Le candidature (CV del lavoratore e dichiarazione sugli aiuti di Stato dell’azienda di appartenenza) dovranno pervenire entro il 13 novembre 2020. La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri: Possesso di assessment IP4FVG, Ruolo aziendale dei dipendenti candidati, Anni di esperienza maturati in azienda, Tipologia di titolo di studio.