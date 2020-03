Dipendenti Gsa assicurati contro il Covid-19

Gruppo Servizi Associati ha deciso di tutelare i propri dipendenti in un contesto di alta preoccupazione come quello attuale, predisponendo un pacchetto di tutele e servizi a favore dei quasi 4.000 operatori sparsi su tutto il territorio nazionale che in questi giorni espletano la loro attività, con competenza e profondo senso di responsabilità, a garanzia del regolare funzionamento delle oltre duecento strutture sanitarie servite, strade, autostrade, porti, aeroporti, nel settore oil and gas, nelle università e in moltissimi altri siti di importanza strategica nazionale.

Buona parte del personale Gsa, in primis con mansioni di Safety Antincendio, ma anche di Security e Facility Management, opera nella qualità di servizio pubblico essenziale, essendo la propria attività figlia di cogenza normativa, che rende i servizi di Gsa molto spesso obbligatori ai fini della tenuta in sicurezza delle infrastrutture.

“La lotta al contagio dal Covid-19 e il contenimento dell’epidemia passano dai comportamenti di tutti noi, dall’attenzione nei gesti quotidiani e dall’accortezza nella gestione delle proprie funzioni. In un contesto così delicato, in cui la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, tutti i nostri operatori rivestono un ruolo ancor più rilevante e rappresentano una risorsa sociale per la sicurezza degli ambienti in cui operano, garantendo la sicurezza antincendio, quella degli edifici pubblici e l’osservanza di norme igieniche, nonché la security, oggi più che mai inflessibili e restrittive”, afferma Alessandro Pedone amministratore delegato di Gsa.

Nel rispetto degli standard di eccellenza nei settori in cui opera e della scrupolosità che questi scenari d’intervento richiedono, Gsa ha sposato l’offerta proposta da Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e nelle soluzioni innovative per il risk management: “Con il nostro lavoro continuiamo in maniera indefessa a garantire i nostri servizi di pubblica utilità in un momento storico che mai avremmo pensato, nè voluto vivere", spiega Pedone. "In virtù della continua evoluzione dell’emergenza, legata alla diffusione del coronavirus sul nostro territorio nazionale, abbiamo sentito l’esigenza di stare ancora più vicini ai nostri operatori con una scelta responsabile e doverosa per far sentire ai nostri ragazzi, il cuore dell’azienda di servizi, la nostra riconoscenza e il giusto rispetto per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno”.

Nel dettaglio la copertura Covid-19 per gli addetti di Gsa prevede un’indennità giornaliera di ricovero ospedaliero, un’indennità di convalescenza ed un’assistenza nel periodo necessario a recuperare le energie (invio del medico generico, trasporto in autoambulanza, trasporto dal pronto soccorso al domicilio, invio di collaboratrici, baby sitter o pet sitter a domicilio, accompagnamento dei figli a scuola, consegna della spesa a domicilio).