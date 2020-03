Dipendenti senza stipendio alla Castalia di Sedegliano

Le organizzazioni sindacali Fiom Cgil di Udine e Fim Cisl Fvg, assieme ai 22 lavoratori della Castalia di Sedegliano, vogliono rendere pubblica la loro situazione in seguito alla procedura di auto fallimento dichiarato dalla proprietà l'8 marzo 2020. Allo stato attuale le lavoratrici e i lavoratori si trovano senza stipendio e non licenziati, quindi non sono percettori di Naspi o altro sostegno al reddito, in quanto le loro posizioni essendo in gestione alla Curatela - impegnata nella ricerca del possibile investitore - non permette alcuna azione.

In prima battuta un impegno scritto da parte di un investitore estero, aveva dato una flebile speranza ma l’offerta non si è ancora concretizzata. Ulteriore difficoltà che si aggiunge alla già critica situazione arriva dall’emergenza Covid-19 che, ironia della sorte, impedisce alle persone di cercare un'alternativa e vieta la ricerca a qualsiasi possibilità di lavoro.

"Riteniamo insopportabile questa situazione in quanto le difficoltà economiche delle 22 famiglie dei dipendenti si fanno sempre più insostenibili", spiegano ancora i sindacati. "Ci appelliamo ai possibili investitori e alle istituzioni perchè si faccian al più presto avanti per sbloccare questa drammatica fase così da poter ridare dignità e un sostegno economico alle persone coinvolte". Le Segreterie Sindacali si rendono disponibili fin da subito al confronto, come lo è sempre stato.