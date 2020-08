Abbiamo chiesto a Carlos Corvino, responsabile dell’Osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro della Direzione centrale lavoro della Regione Fvg di tracciare il quadro della situazione e alcuni scenari possibili nei prossimi mesi.

“Il lock down ha colpito tutti i settori e le professionalità esclusi agricoltura e agroalimentare. In termini di mancate assunzioni, soprattutto in aprile e maggio, sono stati colpiti molto servizi turistici e terziario non avanzato, ovvero il commercio al dettaglio. Ne hanno risentito soprattutto i territori costieri, ma nei mesi successivi, anche grazie agli incentivi alle assunzioni stagionali, la curva ha registrato un parziale recupero a maggio e giugno. I nostri dati riguardano il lavoro dipendente e non quello autonomo pure pesantemente colpito, ma gli ammortizzatori sociali stanno congelando la disoccupazione a partire da metà marzo. La quota di lavoratori occupati, ma in cassa integrazione, è molto elevata e dunque vedo solo le cessazioni legate ai mancati rinnovi dei contratti temporanei. Dunque in questa fase sono più colpiti giovani, lavoro temporaneo e donne nei settori dove i contratti non sono stati rinnovati: se mettiamo a confronto i dati del 2019 con quelli del 2020 fino a marzo le curve delle assunzioni e dei mancati rinnovi coincidono per poi divergere sostanzialmente”.



Resta forte la preoccupazione per cosa succederà in settembre, quando gli ammortizzatori non saranno più utilizzati dalle imprese del Fvg molto vocate all’export. Abbiamo sempre detto che proprio le aziende che esportano erano il nostro fiore all’occhiello, in particolare nel settore metalmeccanico e della meccatronica avanzata e costituiscono una componente importante della nostra economia. La Pandemia ora sta colpendo pesantemente gli altri Paesi, con il rischio che proprio i settori migliori in termini di occupazione, che tuttora lavorano sulla base di ordinativi già acquisiti, si trovino presto in difficoltà”.