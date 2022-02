Ditedi e CrediFriuli, allenza Fvg per i servizi fintech

Pagamenti da carta di credito o con smartphone, pagamenti P2P, chatbot, prelievo cardless, trasferimento dati dal conto corrente, servizi per il budget familiare: sono solo alcuni dei servizi “fintech” oggi più diffusi, ovvero il risultato dell’applicazione degli strumenti digitali all’ambito finanziario.

Il mondo del credito e quello dell’Ict, infatti, nutrono un connubio in rapidissima evoluzione e dalle importanti potenzialità: ciascuno rappresenta un serbatoio di idee, energie e futuro per l’altro. Ne sono convinti il cluster Ditedi, la realtà che riunisce la maggior parte delle aziende Hi-Tech del Friuli Venezia Giulia, e CrediFriuli, la banca del territorio con oltre 40 sportelli in regione, pronti a siglare un patto di collaborazione per mettere a disposizione da un lato la finanza più evoluta per le imprese tecnologiche, dall’altro le soluzioni digital più interessanti per un istituto di credito glocal.

All’incontro, avvenuto nella sede del Ditedi a Tavagnacco, i temi di interesse comune e le prospettive di sviluppo del mondo “fintech” – una dimensione in cui stanno tra l’altro crescendo numerose start up – sono stati affrontati dal direttore del Distretto delle tecnologie digitali, Francesco Contin, e dal direttore commerciale di CrediFriuli, Massimiliano Cecotto.

Tra le questioni sviluppate, le opportunità che l’istituto di credito può offrire alle aziende del digitale, anch’esse impegnate a rispondere con rapidità, efficienza ed efficacia alla transizione digitale necessaria per continuare a mantenere alta la competitività.

Una scommessa che in Friuli Venezia Giulia si punta ad affrontare in un’ottica di sistema, creando alleanze strategiche tra le realtà più importanti e performanti del territorio. “Abbiamo le risorse e le capacità per rispondere al meglio all’evoluzione del digitale, della finanza e delle loro interazioni”, hanno affermato all’unisono Contin e Cecotto.