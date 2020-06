Dm Elektron, picchetto dei lavoratori a Buja

Nuovo picchetto fuori dalla sede della Dm Elektron di Buja. Si terrà giovedì 25 giugno, alle 17.30, quando davanti ai cancelli dello stabilimento si svolgerà l’assemblea convocata da Fiom Cgil e Fim-Cisl Fvg. Le organizzazioni sindacali, unitamente alle Rsu, non ritengono più accettabile il silenzio che la direzione aziendale sta mantenendo da mesi.

“Complice la pandemia – spiegano in una nota David Bassi (Fiom Cgil) e Pasquale Stasio (Fim Cisl) - l’azienda ha definitivamente chiuso i ponti di comunicazione con la delegazione sindacale, se non per effettuare gli esami congiunti per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti in questa fase emergenziale. Alle numerose richieste di informazioni sulla possibile ripartenza delle attività produttive e sui sequestri dei camini avvenuti all’interno del sito, la proprietà ha sinteticamente comunicato la mancanza di informazioni utili e rimandato a data da destinarsi il possibile incontro con informazioni certe”.

Allo stato attuale, spiegano Bassi e Stasio, la Dm Elektron risulta una delle poche aziende della Provincia di Udine a non avere ripreso le attività in seguito al lockdown. L’azienda, secondo i rappresentanti dei lavoratori, “sta volutamente approfittando degli ammortizzatori sociali per risparmiare sul costo del lavoro, scaricandolo nuovamente sulla collettività”.