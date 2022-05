Dm Elektron, saltano i concordati, ma le società non falliscono. Il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibili le richieste di concordato per la Dm Elektron Italia e la Dm Elektron Romania, controllata al 100% dalla prima.

L’amministratore unico Dario Melchior aveva avanzato la domanda dopo che l’azienda di Buja, che si occupa di forniture elettriche a grandi gruppi, era entrata in crisi. Qualche mese fa, la Dm Italia, e quindi Dm Romania, erano state affittate alla veronese Exor Ems che le ha mantenute in attività. Exor, poi, si è candidata a rilevare le due aziende. A occuparsi dei concordati sono stati gli avvocati Luca Ponti e Francesca Spadetto di Udine e l’avvocato Stefano Petronio e l’advisor finanziario Roberto De Luca di Gorizia.

Per quanto riguarda Dm Italia, i giudici hanno rilevato che le garanzie avanzate dalla Exor, tra le quali un versamento nelle casse aziendali di oltre 6 milioni di euro, non sono sufficienti a garantire i creditori. Per la Dm Romania, invece, sono sorti alcuni problemi riguardanti i diversi sistemi normativi italiano e rumeno. In particolare, per il diritto italiano la Dm Italia, detentrice di oltre il 51% dei crediti della società rumena, non può votare il concordato, per il diritto rumeno sì.

“Ora si tratta – spiega l’avvocato Ponti – di riprendere in mano la questione delle garanzie con la Exor e di trovare una soluzione che superi i problemi comunitari”.