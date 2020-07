Dm Elektron, tavolo in Regione il 14 luglio

"Apprezzo la tempestiva risposta fornita in Aula dell'assessore Alessia Rosolen e mi auguro che l'incontro con la parte sindacale e la direzione dell'azienda, previsto per il 14 luglio, abbia esito positivo per i lavoratori coinvolti". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, riferendosi alla risposta giunta alla sua interrogazione che chiedeva "quale fosse l'azione prevista da parte della Regione Fvg a tutela dei lavoratori della Dm Elektron di Buja".

"L'azienda - ricorda Honsell - è impegnata in un settore strategico per il Friuli Venezia Giulia e, anche per questo motivo, è fondamentale valutare tutte le possibili soluzioni per far sì che questa vicenda non si concluda in modo penalizzante per i lavoratori coinvolti. Lavoratori coinvolti proprio in questi giorni in un presidio permanente fuori dalla sede dell'azienda alla quale chiedono certezze sul loro futuro".

"Sarà importante rivedere il piano industriale della Dm Elektron, cercando di correggere questo modo di pianificare l'impresa che porta all'indebolimento del settore manifatturiero, settore che si è dimostrato fondamentale nel momento di profonda emergenza da Covid-19. In alternativa - conclude la nota - mi auguro che venga preso in seria considerazione un piano di riqualificazione del personale che attualmente sta aspettando di poter tornare al proprio lavoro".