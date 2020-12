Dogane, semplificato il pagamento senza contanti

Gli Uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Gorizia e Fernetti – Retroporto di Trieste sono quelli, nell’ambito della Direzione Territoriale – Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra i più interessati dalla riscossione della tassa di circolazione e diritto fisso dovuti dagli autotrasportatori residenti all’estero con al mese, complessivamente, in media circa 2mila operazioni processate.

Al fine di velocizzare il traffico degli automezzi presso gli Uffici e incentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante, anche alla luce del perdurare dello stato di emergenza da Coronavirus, l’Agenzia ha reso disponibile l’applicativo Opera - Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica.

Opera è la recente sezione internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli che consente, tra l’altro, di eseguire i pagamenti dei tributi tramite la piattaforma pagoPA. Questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

Attraverso Opera è consentito quindi pagare, anche prima nell’entrata nel territorio italiano, le tasse di circolazione e il diritto fisso dovuti dagli autotrasportatori residenti all’estero. Con la disponibilità delle applicazioni le operazioni di pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso, saranno eseguibili in totale sostituzione dell’uso del contante, con una notevole riduzione dei tempi di attesa presso le dogane.

Nel dettaglio l’utente compila l’apposito form inserendo le informazioni necessarie alla loro determinazione e liquidazione. Il sistema genera, poi, in automatico una bolletta tipo A22 autoquietanzata presso l’Ufficio delle Dogane selezionato dall’utente. I riferimenti normativi e le disposizioni per l’accesso all’applicativo Opera sono reperibili consultando il sito www.adm.gov.it.