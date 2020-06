Donald Trump visita Fincantieri Marinette Marine in Wisconsin

Dopo la visita, mesi fa, del vicepresidente Mike Pence, anche il presidente Usa Donald Trump ha fatto tappa alla Fincantieri Marinette Marine in Wisconsin. E’ la prima volta che gli stabilimenti accolgono il Capo dello Stato. "Con la vostra fatica, perizia e devozione, forgerete il futuro della Marina militare americana", ha detto ai dipendenti della filiale americana del Gruppo cantieristico monfalconese che, nei mesi scorsi, si è aggiudicata un contratto da 5,5 miliardi di dollari per la costruzione di dieci nuove fregate Ffgx per la Us Navy. Grazie a questa commessa, saranno creati novemila nuovi posti di lavoro, compreso l’indotto.

Nel suo discorso, Trump ha lodato la leadership di Fincantieri, ribadendo lo slogan Amerca First ‘compra americano, assumi americani’. La consegna della prima fregata è prevista per luglio 2026, poi a seguire tutte le altre.

La visita di Trump rientra nella campagna elettorale; il Wisconsin è uno degli Stati che tradizionalmente oscilla tra democratici e repubblicani.