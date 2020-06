Donne e lavoro. Ripresa dispari... oppure pari?

Dopo il rassicurante slogan #andràtuttobene, è tempo di fare i conti con le preoccupazioni e le incertezze della realtà. E affrontarne le sfide strutturali per condividere l’idea di quale Paese vogliamo ricostruire. L’emergenza sanitaria ora deve fare i conti con le crescenti preoccupazioni economiche di un calo del Pil a due cifre. E, con esse, i pericoli di una nuova questione sociale. Il Governo, nazionale e locale, deve puntare sulla crescita, investendo sulle infrastrutture che portano verso un futuro sostenibile, equilibrato e inclusivo. Come suggerisce l’Agenda Onu 2030.

UN VERO SPRECO - In questa direzione, riemerge con forza una criticità italiana: l’inaccettabile spreco di risorse femminili che potrebbero migliorare la quantità e qualità del capitale umano del mondo del lavoro. È già evidente che gli effetti della pandemia rischiano di far pagare alle donne il prezzo più alto, aggravando ancor di più le diseguaglianze esistenti. Insomma, sarà dura per molti, per le donne lo sarà ancor di più. E la preoccupazione interroga l’intera comunità e la politica, anche locale, che deve agire per curvare le tendenze verso una solida ripresa ‘alla pari’. Quella ‘dispari’, senza le donne, sarebbe di per sé fragile. Come noto, le italiane sono tutt’ora impegnate in una faticosa e lenta rincorsa verso la parità e le pari opportunità (anche) nel mercato del lavoro. Le donne sono la maggioranza della popolazione e le giovani sono più istruite dei loro coetanei. Quindi le risorse femminili sono molto preziose per ritornare sulla pista della crescita, come segnala anche la Banca d’Italia.



- Nonostante ciò, il tasso di occupazione femminile è troppo basso.. Ma peggiora decisamente se consideriamo il tasso di occupazione delle madri (anche del Friuli). Di più:. Con una uscita dall’occupazione che spesso è definitiva. La questione è maggiormente grave se si riflette sul fatto che, nel Paese delle culle vuote, tra tasso di occupazione e fecondità esiste una relazione positiva: più le donne lavorano, più fanno figli. Per cui la disoccupazione femminile aggrava il malessere demografico e lascia insoddisfatti desideri. Nella situazione attuale, non è certo se le donne abbiano una maggior tenuta biologica nei confronti del virus. È certo, invece, che la ripresa è piena di incognite e rischi di esclusione per il lavoro femminile. Specie per le lavoratrici madri con figli in età scolare.(commercio, turismo, assistenza, servizi alla persona…), per cui la loro posizione è più vulnerabile di quella degli uomini. È, quindi, prevedibile che l’occupazione femminile subirà un duro contraccolpo sul mercato del lavoro.- Ma il fattore di maggior criticità per il lavoro delle donne risiede nell’aumento delle difficoltà di conciliazione (o meglio di condivisione con gli uomini) tra tempi di lavoro e tempi di vita familiare. Difficoltà, queste, che riflettono le croniche diseguaglianze fra donne e uomini, fra madri e padri, all’interno della famiglia. Ai tempi del Coronavirus, le indagini mostrano una realtà scoraggiante, specie nelle percezioni femminili. Con la chiusura delle scuole e la didattica a distanza, sulle spalle delle donne è ricaduta – oltre al lavoro produttivo – la maggior parte del lavoro famigliare extra: di insegnante per i figli, di lavoro domestico e di cura di bambini e anziani. Da qui il rischio che il sottile e complesso filo di equilibrismi delle lavoratrici madri si possa rompere.. E. In assenza di un incisivo intervento pubblico di sostegno al welfare familiare, si rischia di riportare le donne fuori dal mercato del lavoro. Il danno per l’economia e la società non è solo una questione femminile. Se non si interviene con misure adeguate molte donne rischiano di non tornare al lavoro. E di non fare figli, non avendo poi le possibilità economiche di allevarli. In conclusione, le competenze delle donne e le energie femminili sono indispensabili per ripartire. Sprecarle è miope e lascerà un segno indelebile di lungo periodo sullo sviluppo del Paese e più in generale sul vivere collettivo.



Marina Brollo, Professore di Diritto del Lavoro Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Udine