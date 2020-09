Dopo il lockdown, in Fvg segnali di ripresa

La Regione prosegue il dialogo, basato su confronto e condivisione, avviato con le parti sociali sulle iniziative intraprese e in programma per contrastare gli effetti negativi del coronavirus sull'economia del Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato i rappresentanti delle principali sigle sindacali per fare il punto della situazione socio-economica post lockdown e ha evidenziato come in Fvg si stiano registrando segnali positivi in diversi settori produttivi, con risultati anche oltre le previsioni avanzate prima della crisi.

Un quadro nel quale possono trovare spazio per un rilancio specialmente le piccole e medie imprese e l'indotto di quelle di maggiori dimensioni. Alla luce di questi dati, che pongono il Friuli Venezia Giulia tra i territori che hanno saputo meglio ripartire dal blocco forzato delle attività, la Regione intende predisporre nella riforma organica dell'economia che sarà varata entro l'anno ulteriori strumenti per il rilancio e la crescita di aziende e imprese. Tale riforma punta a rendere il tessuto produttivo regionale più competitivo e mantenere il Friuli Venezia Giulia tra le realtà virtuose nelle quali poter investire con garanzie di sviluppo e occupazione.

"È un disegno di legge che guarda a obiettivi condivisibili di sostegno alla crescita e alla modernizzazione del nostro tessuto economico e imprenditoriale, ma che andrà approfondito nelle misure specifiche e soprattutto dotato di risorse adeguate. Importante, comunque, che tra i pilastri su cui si fonda il provvedimento ci siano il confronto e la condivisione con le parti sociali". Questo il giudizio, ancora interlocutorio, espresso dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Friuli Venezia Giulia, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis, al termine dell’incontro con l’assessore Bini per un esame del disegno di legge Sviluppoimpresa, che si appresta a riprendere il suo iter dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza Covid.

"Dalla crisi che ancora colpisce molti settori del nostro tessuto economico – proseguono Pezzetta, Monticco e Menis – si esce non soltanto con le misure di emergenza messe in campo dal Governo e dalla Regione, ma anche riprendendo, su scala regionale come a livello nazionale, i fili delle politiche economiche e industriali, guardando anche a obiettivi di medio e lungo periodo. Obiettivi che non possono prescindere, al di là delle misure specifiche che saranno varate attraverso questa legge, da un indispensabile rafforzamento della nostra rete infrastrutturale, fisica e digitale, e da un’indispensabile politica di messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, fondamentale volano per la ripresa di tutto il manifatturiero. Per quanto riguarda più specificamente le politiche d’incentivazione alle imprese, serviranno interventi più selettivi rispetto al passato, capaci di premiare chi investe sull’innovazione, sulla qualità del prodotto e dell’occupazione. Quell’occupazione che uscirà inevitabilmente penalizzata dalla crisi che stiamo vivendo e il cui rilancio deve rappresentare sempre l’obiettivo centrale di ogni intervento di politica industriale".