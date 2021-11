Doppio premio per Pontarolo Engineering

La Pontarolo Engineering è in continua crescita. Nel mese di ottobre, arriva un doppio riconoscimento: l’Istituto Tedesco Qualità ha stabilito che l'azienda pordenonese, che opera nel campo dell’innovazione edilizia, è situata tra le 600 imprese con la maggior crescita del fatturato nel triennio 2017-2020, che è più che raddoppiato, nonostante il forte periodo di crisi per l’evento pandemico.

Pontarolo Engineering fa parte di un gruppo composto da SintesyPlast, Pontarolo Commerciale, Pontarolo Engineering Corporation (Ontario) e Cupolex Building System in Australia e Nuova Zelanda. La crescita è stata considerevole anche negli anni 2020 e 2021: il 2020, rispetto al 2019, ha visto una crescita pari al 20%, mentre il 2021 rispetto al 2020 dovrebbe portare ad un fatturato di gruppo (depurato dall’infragruppo) pari a circa 37 milioni, con una crescita del 41,19% e con l’EBITDA che si attesta intorno al 18,80%.

Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha attribuito alla Pontarolo Engineering S.p.A. il Rating di legalità di due stelle, migliorando il precedente (1 stella ++) e confermando il rispetto di elevati standard di legalità e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business.

“Per il nostro gruppo è una grande soddisfazione l’ottenimento di questi risultati dovuti al grande lavoro di ricerca e sviluppo prodotto in tutti questi anni e che continueremo a produrre nel futuro” commenta Valerio Pontarolo. “Ricordiamo che la Pontarolo Engineering è iscritta al registro delle PMI innovative e in questi giorni ci sarà il lancio nel mercato di due nuovi prodotti, uno di questi è il cappotto Spyrogrip Sismiko, un cappotto sismico che permette di riqualificare non solo termicamente ma anche sismicamente con un’operazione unica: un’innovazione assoluta nel mercato. Riteniamo che questo trend positivo continuerà nel futuro ed è per questo che l’azienda ha investito nel 2021 quasi 4,5 milioni di euro in nuovi macchinari e infrastrutture, prevedendo un pari importo di investimento anche nel 2022. Questa continua crescita riverbera anche nel numero di maestranze: al momento sono 136 i collaboratori totali impiegati nell’intero gruppo".