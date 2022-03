Doppio Recruiting Day a Monfalcone

La seconda giornata dedicata ai Recruiting Day organizzati dal Comune di Monfalcone in collaborazione con le Agenzie per il lavoro e le aziende del territorio è fissata in calendario per mercoledì 9 marzo, dalle 10, nel palazzo Municipale, in piazza della Repubblica, e prevede ben due incontri, che si svolgeranno in contemporanea, per consentire a candidati con diverse competenze di sostenere subito un colloquio per trovare un’occupazione che corrisponda alle proprie esigenze.

Un Recruiting Day è organizzato in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Maw, alla presenza dei responsabili delle risorse umane dell’Azienda Kfl Klima for Life di Romans d’Isonzo, per selezionare addetti pressopiegatura lamiera, addetti saldobrasatura, addetti tranciatura, addetti mandrinatura e addetti collaudo.

Inoltre, per altre aziende clienti, Maw ricerca operatori su linea di produzione tre turni, addetti all’assemblaggio meccanico, magazzinieri, elettricisti, manutentori, saldo carpentieri, autisti C e CQC, impiegati ufficio tecnico 2D/3D e impiegati addetti amministrazione e contabilità.

I candidati che non superano il primo colloquio saranno inseriti nella banca dati di Maw, con possibilità di assunzione presso altre aziende.

Inoltre, nella stessa data sarà si svolgerà il Recruiting Day organizzato in collaborazione con Impresa Alto Adriatico Srl che, per consentire le operazioni di sbarco dei passeggieri delle navi da crociera che attraccano a Monfalcone, è alla ricerca di addetti accoglienza passeggeri, addetti movimentazione bagagli e addetti alla movimentazione di autoveicoli.

Si ricercano giovani residenti in zona, possibilmente in possesso di Patente C. Si offrono contratti di lavoro part time, con possibilità di futura conversione in contratti full time.

Per partecipare ai Recruiting Day è necessaria l’iscrizione online. Si ricorda che, per accedere agli uffici pubblici, è obbligatorio esibire il Green Pass base.