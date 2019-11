Dove vanno a finire i risparmi dei cittadini?

Sabato 23 novembre dalle 10 alle 13 a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann in via Gemona 92 a Udine si terrà il secondo appuntamento del ciclo sull’educazione finanziaria, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Udine, intitolato “Finanza comportamentale: gli errori, le euristiche, i rimedi”, un approfondimento sull’irrazionalità negli investimenti, le trappole da evitare e le possibili soluzioni.

Quanto sono razionali le decisioni di investimento? Come si può superare l’influenza delle emozioni, spesso fuorvianti, per mettere a punto una strategia finanziaria ottimale? La finanza comportamentale si occupa proprio di questo: utilizza le ricerche psicologiche più recenti per spiegare l’irrazionalità che, a volte, guida le scelte economiche e di investimento dei mercati e degli individui.

Interverranno: Piero Vigutto psicologo e consulente, che analizzerà l’origine psicologica di alcuni frequenti errori di valutazione negli investimenti, causati da limiti emotivi della razionalità di cui la maggior parte delle persone non è, spesso, neppure consapevole; Claudio Grossi, responsabile Analisi Quantitativa Investimenti di Progetica, che presenterà le possibili soluzioni, che passano principalmente attraverso l’assistenza di un coach preparato o di un consulente finanziario, con la finalità di preparare un piano di investimenti adeguato e razionale. Tullia Di Fant, financial advisor per Ernst & Young ed esperta di compliance, che esplorerà le vie seguite dal legislatore per tutelare gli investitori non professionali analizzando le parti della direttiva MiFID dedicate alla classificazione della clientela con test specifici di adeguatezza. Conoscere per deliberare, insomma. Ma anche per investire in modo consapevole. Modererà il dibattito Dario Ronzoni, giornalista de Linkiesta.it.

L’incontro rientra tra le iniziative del “Mese dell’Educazione Finanziaria”: una serie di eventi gratuiti e di qualità promossi dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un appuntamento senza fini commerciali, pensati per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.