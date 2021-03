Due carichi speciali per la Compagnia portuale di Monfalcone

La Compagnia portuale di Monfalcone, parte di T.O. Delta Group, tra i protagonisti nel panorama logistico in Italia che controlla il Trieste Marine Terminal, si conferma leader nel settore della movimentazione del Project Cargo avendo concluso con successo due importanti operazioni straordinarie per il trasbordo eccezionale di oltre mille tonnellate.

Nei giorni scorsi il personale altamente specializzato in ‘colli pesanti’ ha caricato sulla nave Loa Fortune per conto di Wartsila, l’azienda finlandese specializzata nei sistemi di propulsione e generazione d'energia per uso marino e centrali elettriche, quattro motori da circa di 640 tonnellate, due propulsori (Thruster) da 80 tonnellate e due eliche da 80 tonnellate.

Nel terminal Frigomar, la merce è stata caricata a bordo della chiatta P9 della Ocean, per essere poi trasportata sulle banchine di Portorosega, dove è avvenuto il trasbordo sulla Loa Fortune.

Prima che la nave partisse dal porto, Compagnia portuale di Monfalcone ha realizzato un altro imbarco record da terra. Due mega reattori, da 16 e 20 metri con un peso di 120 e 130 tonnellate, sono stati caricati per conto di un altro importante cliente del territorio, effettuando un sollevamento abbinato con l’utilizzo di due gru, in particolare una Gottwald con una portata di 100 tonnellate e una Liebherr con portata 150 tonnellate.

“Tutte le operazioni si sono svolte alla perfezione e senza sbavature, con grande soddisfazione da parte nostra e dei nostri clienti. Tutto è stato organizzato nel rispetto dei più alti standard di sicurezza, grazie anche al contributo della Capitaneria di Porto di Monfalcone, dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale e alla collaborazione dei servizi tecnico nautici”, commentano dalla Compagnia portuale di Monfalcone.

T.O. Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni.