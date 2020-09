Due milioni per ultimare il Centro Congressi di Trieste

Ieri, si è tenuto il CdA di Trieste Convention Center, il primo dopo l’apertura ufficiale del Centro e la contestuale celebrazione di Esof 2020. Il Consiglio ha deliberato su vari punti di ordinaria amministrazione e si è soffermato, in particolare, su due aspetti rilevanti, il piano dettagliato dei lavori ancora necessari per il completamento del Centro e la figura professionale idonea a condurre con competenza ed efficacia TCC verso la sua piena operatività.

Per quanto riguarda la finitura e rifinitura di tutte le parti del Centro Congressi saranno necessari ancora circa due milioni di euro per i quali si esamineranno nelle prossime settimane le varie fonti di copertura finanziaria e si solleciteranno le offerte di fornitura.

Per ciò che riguarda invece la figura del manager di TCC si è dato mandato a un Consigliere di contattare più aziende nazionali specializzate nella ricerca di profili qualificati per avere, in tempi brevi, una rosa di candidati che siano all’altezza del compito di fare di TCC una realtà attrattiva e competitiva.