Due mini-master dei Commercialisti Tre Venezie

Acquisire competenze trasversali che riguardano sia le “soft skills” come l’intelligenza emotiva sia competenze tecniche e comunicative per lo sviluppo del business per accompagnare l’evoluzione di una professione in continua trasformazione: sono questi gli obiettivi dei due Mini Master al via lunedì 6 e martedì 7 dicembre organizzati dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie).

Il primo percorso formativo “Navigare la complessità: le Soft Skills dagli impatti Hard”, organizzato dall’ADCEC Tre Venezie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, si svolgerà in diretta webinar nelle giornate di lunedì 6 e 13 dicembre dalle 15 alle 18.

Il corso, che avrà un’impostazione pratica in una sorta di laboratorio/palestra virtuale, fornirà una panoramica sulle abilità strategiche, come l’intelligenza emotiva, per vivere e lavorare bene. Obiettivo del percorso formativo è perciò consentire ai partecipanti di affinare la preparazione sulle diverse competenze, anche gerarchiche, dell'intelligenza emotiva per ottimizzare i risultati professionali, la qualità del lavoro, attrarre e consolidare relazioni collaborative, agire una leadership Con-Vincente, uniti a benefici impatti su salute e benessere.

Interverrà come relatore Enrica Brachi, Senior Trainer, Consulente di "Innovation Management", esperta di "Non Technical Skills”. E’ docente in molteplici Università/Business School, Centri di Eccellenza, Società di Formazione, Aziende, sedi Confindustria, P.A., Fondazioni, Ordini.

Il secondo Mini-Master “Il futuro dello Studio del Commercialista tra web e comunicazione”, organizzato dall’ADCEC Tre Venezie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, inizierà martedì 7 dicembre e proseguirà martedì 14 e 21 dicembre e si terrà in modalità webinar.

Obiettivo degli incontri sarà offrire ai professionisti la cassetta degli attrezzi per promuovere il business del proprio studio professionale attraverso strumenti di marketing e la presenza sul web. In particolare, il primo incontro fornirà alcuni concetti base del marketing e uno sguardo sui quattro canali del business development per lo studio del commercialista. Nel secondo incontro si approfondirà l’utilizzo del web per valorizzare l’attività professionale attraverso strumenti quali il sito internet, i social media e l’utilizzo di LinkedIn nella professione. L’ultimo incontro invece fornirà una panoramica sugli strumenti a disposizione del commercialista per promuovere la propria attività come blog, video, ebook, webinar ed eventi online.

Il Mini Master sarà tenuto da Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista con 25 anni maturati nella consulenza per professionisti e Studi professionali dell’area legale, coaching e formazione. Si è formato presso le migliori scuole di coaching internazionali ed ha conseguito la qualifica di Licensed NLP Coach™ rilasciata dalla Society of NLP di Richard Bandler (USA), con specializzazioni business, team e life coaching.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org