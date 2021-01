Due nuovi posti in Camera di Commercio

Concorsi per due posti in Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che sta cercando nuovo personale, in entrambi i casi per la categoria D1 con profilo di “Gestore”, uno per realizzare e promuovere progetti di sviluppo (come program manager) e l'altro per il Centro Studi–Statistica.

La prima figura si dovrà occupare prevalentemente di gestire in tutte le fasi una serie di progetti di promozione e sviluppo del territorio, anche attraverso la costruzione di una rete di partenariati con organizzazioni nazionali ed europee. È perciò indispensabile la padronanza della lingua inglese, oltre al possesso, come titolo di studio richiesto da bando, di laurea triennale in ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale e lauree equiparate o di laurea magistrale in ingegneria gestionale e lauree equiparate o equipollenti.

La seconda persona sarà invece chiamata a operare nel Centro studi camerale, che è il "cuore statistico" dell'ente, e avrà perciò il compito di effettuare analisi in campo economico e aziendale, utilizzando banche dati complesse e sistemi informativi, e inoltre realizzare analisi di mercato, collaborare nella conduzione di rilevazioni campionarie e altre attività di rilevazione, nonché di comunicare e diffondere i risultati, con relazioni, report ed eventi dedicati. I titoli di studio previsti per questa figura sono laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche e Statistica e lauree equiparate, oppure laurea magistrale in Scienze dell’economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, lauree equiparate e lauree equipollenti.

I bandi, con i requisiti richiesti, le regole di partecipazione alle procedure e le modalità di presentazione delle domande, sono disponibili, assieme alla modulistica, sul sito camerale www.pnud.camcom.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Per entrambi i concorsi, le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 28 gennaio.