Due startup friulane tra le più innovative in Italia

Bevalory e Simtech, due startup associate a Confindustria Udine, sono tra le 20 selezionate da Confindustria a livello nazionale in quanto capaci di presentare progetti innovativi e scalabili in settori strategici, e che avranno la possibilità di partecipare a Connext, l’incontro di partenariato industriale di Confindustria, un’occasione unica di confronto tra aziende, partner economici e Pubblica Amministrazione, che si svolgerà il 2 e 3 dicembre.

Al loro fianco partecipa anche il DIH Udine che è presente sia sul Marketplace digitale, sia in presenza nell’ambito dello spazio dedicato ai DIH di Confindustria. Da segnalare, inoltre, la presenza anche di altre imprese associate a Confindustria Udine. La location sarà nuovamente il Mico di Milano, con un’importante dimensione virtuale per consentire interazioni 4.0 a tutti i livelli grazie all’integrazione nella piattaforma esistente di un’area Expo 3D che renderà Connext anche digitale, per favorire le imprese nella costruzione di partnership industriali e commerciali, nonchè per supportare le aziende con idee, eventi, strategie e strumenti per far crescere il proprio business.

La nuova formula di Connext mette le startup al centro del disegno di sviluppo innovativo e sostenibile, sui 4 driver della manifestazione (Fabbrica Intelligente, Città del Futuro, Pianeta Sostenibile e Persone, Scienze della Vita e Progresso), che consentirà di valorizzare il know-how e le tante qualificate iniziative realizzate sul tema nei territori e nelle filiere.